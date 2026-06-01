El tren regional com a motor de l'habitatge assequible fora de l'àrea metropolitana

La Fundació Montepio ha posat sobre la taula la necessitat d'impulsar un nou model territorial per a Catalunya basat en el reforç del tren regional i el paper de les ciutats mitjanes com a alternativa a la concentració metropolitana de Barcelona. Aquesta va ser una de les principals conclusions de la jornada Tren Regional i Habitatge, celebrada dijous passat a la tarda a la seu de l'entitat, a Manresa.
La trobada va reunir experts dels àmbits de l'economia, l'urbanisme i l'arquitectura per analitzar la relació entre mobilitat ferroviària, accés a l'habitatge i desenvolupament territorial. El debat va evidenciar un ampli consens sobre la necessitat de replantejar el model de creixement del país davant la saturació de l'àrea metropolitana i les dificultats creixents d'accés a l'habitatge.
Crítiques al model concentrat de Barcelona
Un dels participants de la jornada, l'economista Miquel Puig, va advertir que Barcelona ha arribat "al límit" de la seva capacitat de creixement i va defensar la necessitat de frenar l'expansió demogràfica descontrolada de l'àrea metropolitana.
Segons Puig, el futur passa per construir un model territorial més equilibrat i policèntric, en què el tren regional actuï com a element vertebrador de l'activitat econòmica i de la creació d'habitatge assequible fora de Barcelona.
En la mateixa línia, l'arquitecte Manel Larosa va remarcar que Catalunya disposa d'una extensa xarxa ferroviària amb prop de 180 municipis amb estació de tren que podria aprofitar-se molt millor per redistribuir població i activitat econòmica.
Larosa va qüestionar l'aposta prioritària per determinades infraestructures ferroviàries, com la línia orbital, i va defensar reforçar especialment els eixos nord-sud que connecten el centre del país amb l'àrea metropolitana.
La manca d'habitatge protegit, al centre del debat
La crisi de l'habitatge també va ocupar un espai central en la jornada. L'economista i urbanista Miquel Morell va alertar del dèficit estructural d'habitatge protegit que pateix Catalunya i va assegurar que actualment caldria construir uns 21.000 pisos protegits anuals, mentre que només se'n generen al voltant de 1.200.
Morell va defensar la necessitat de vincular les polítiques d'habitatge a la xarxa ferroviària regional per afavorir el creixement de les ciutats mitjanes i reduir la pressió residencial sobre Barcelona i el seu entorn.
Segons els participants, aquesta estratègia permetria avançar cap a un model territorial més sostenible i equilibrat, amb una distribució més homogènia de població, serveis i oportunitats econòmiques.
Marc Aloy denuncia la manca d'inversions ferroviàries
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, també va participar en la taula rodona i va aprofitar la jornada per denunciar el dèficit històric d'inversions ferroviàries a la Catalunya Central i les conseqüències que això té sobre la competitivitat i la cohesió territorial.
Aloy va criticar l'aposta feta durant dècades per l'alta velocitat en detriment del tren convencional i regional i va lamentar que Manresa continuï trigant pràcticament el mateix temps a connectar amb Barcelona en tren que fa més de 160 anys.
L'alcalde va remarcar que "la distància no es mesura en quilòmetres, sinó en temps" i va advertir que Catalunya no podrà afrontar els reptes futurs si tota l'activitat econòmica, institucional i residencial continua concentrant-se a Barcelona.
També va carregar contra la manca d'actuacions de la Generalitat en matèria d'habitatge protegit i va defensar el paper de les ciutats mitjanes com a peça clau per construir un país més equilibrat territorialment.
Debat participatiu i aposta per continuar el debat
La jornada, moderada per l'arquitecte i patró de la Fundació Montepio Jordi Ludevid, va comptar amb una elevada participació de públic vinculat als àmbits urbanístic, econòmic i institucional.
Des de la Fundació Montepio es va valorar molt positivament el debat generat i la qualitat de les aportacions dels ponents, en una sessió que va servir per reflexionar sobre els grans reptes de futur en matèria de mobilitat, habitatge i ordenació territorial.
La presidenta de la Fundació, Olga Sànchez, va tancar l'acte reafirmant el compromís de l'entitat per continuar impulsant espais de debat i reflexió estratègica i perquè ciutats mitjanes com Manresa tinguin "veu pròpia" en la planificació territorial i de mobilitat de Catalunya.