El vehicle informatiu del Pla de Govern fa parada a Moià

Moià ha acollit aquest diumenge una nova parada del vehicle informatiu del programa Pla de Govern al territori, una iniciativa impulsada per la Generalitat amb l'objectiu d'apropar l'acció de govern a la ciutadania. La instal·lació s'ha ubicat a la plaça Major coincidint amb la celebració del mercat setmanal.
La campanya recorrerà durant els pròxims mesos totes les capitals de comarca de Catalunya i farà parada aprofitant fires, mercats o festes destacades de cada territori.
Informació sobre projectes i actuacions al Moianès
Durant la jornada, s'ha repartit material informatiu amb les principals línies d'actuació del Govern i també amb projectes específics previstos per al Moianès.
Entre les actuacions destacades al tríptic informatiu hi figuren inversions vinculades a mobilitat, infraestructures i món local, com els prop de cinc milions d'euros previstos a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per als municipis de la comarca.
També s'hi recullen actuacions en l'àmbit de l'equitat social, com la construcció dels nous edificis de l'Institut Escola Ramona Calvet, a Castellterçol, i de l'Escola La Popa, a Castellcir.
Apropar el Pla de Govern a la ciutadania
Segons la Generalitat, la iniciativa té com a finalitat explicar de manera directa què és el Pla de Govern, com es desplega i quines actuacions concretes s'estan desenvolupant a cada comarca.
L'Executiu vol fer visible "de manera transparent i amb vocació de servei" l'acció del Govern arreu del país.
Cinc grans eixos d'actuació
El Pla de Govern de la XV Legislatura s'estructura en cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures prioritàries. Els principals eixos són la prosperitat compartida i l'accés a l'habitatge; la transició energètica, ambiental i verda; l'equitat social i el benestar; el bon govern, la seguretat i els serveis públics; i l'autogovern i el finançament singular.