Gent Fent Poble celebra el primer congrés i estrena nova imatge corporativa

Gent Fent Poble (GFP) ha celebrat aquest diumenge el seu primer congrés a Sant Fruitós de Bages en una jornada marcada per l'alta participació i el debat intern sobre el futur del projecte polític i del municipi.
La trobada ha servit per definir les principals línies de treball de l'agrupació i establir les bases que han de guiar la seva acció en els pròxims anys. Segons la formació, el congrés ha reforçat el compromís amb Sant Fruitós i amb una manera de fer política "propera, constructiva i centrada en les persones".
Nova etapa amb canvi d'imatge
Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la presentació de la nova imatge corporativa de Gent Fent Poble, una renovació que la formació interpreta com l'inici d'una nova etapa.
La nova identitat visual busca transmetre una imatge "més actual i moderna" i, al mateix temps, preparar el projecte per afrontar els reptes de futur del municipi.
Des de GFP s'ha fet una valoració molt positiva del desenvolupament del congrés i s'ha remarcat la voluntat de continuar treballant "amb il·lusió, responsabilitat i vocació de servei".
Els joves, un dels eixos de futur
La formació també ha situat l'impuls dels joves com una de les prioritats del projecte polític per als pròxims anys. En aquest sentit, el congrés ha posat sobre la taula la necessitat de crear oportunitats i consolidar polítiques orientades a garantir el futur del municipi.