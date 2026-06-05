Santpedor aprova la licitació del nou contracte del servei porta a porta

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat la licitació del nou contracte del servei de recollida porta a porta, transport de residus municipals i buidatge de papereres després de la celebració d'un ple extraordinari aquest dimarts. El consistori ha publicat ja la licitació amb l'objectiu que el nou contracte pugui entrar en funcionament a partir del mes de setembre.
La proposta aprovada és la mateixa que ja es va portar a votació en el ple anterior i incorpora diverses actualitzacions destinades a millorar el servei i reforçar l'atenció a la ciutadania.
Millores previstes en el nou servei
Entre les principals novetats del nou contracte hi ha l'ampliació del servei de buidatge de papereres, amb tasques específiques de seguiment i resolució d'incidències, així com un increment dels dies de recollida de restes vegetals dins el calendari de la fracció orgànica.
El nou model també inclou l'ampliació del servei de la persona informadora ambiental de l'Oficina del Reciclatge i la instal·lació de tres mini deixalleries fixes al municipi.
A més, es preveu incorporar tancaments intel·ligents als contenidors de les àrees d'emergència per a l'orgànica i el rebuig, actualitzar tecnològicament el sistema de control i recollida de dades dels bujols i incloure un servei de reposició de cubells, contenidors i bujols per agilitzar-ne el repartiment.
Canvi de posicionament al ple
La iniciativa havia estat rebutjada en la sessió plenària anterior, fet que obligava l'Ajuntament a plantejar una pròrroga del servei actual. Tot i això, el consistori va convocar un ple extraordinari després que el grup municipal del SEAM manifestés la voluntat de modificar el sentit del seu vot sense alterar el contingut del dictamen.
Finalment, la licitació es va aprovar amb els vots favorables d'ERC i SEAM, les abstencions de la CUP i el regidor no adscrit i els vots en contra de SxS-Junts.
En la mateixa sessió plenària també es va aprovar la modificació de crèdit necessària per disposar del pressupost destinat al nou contracte del servei.