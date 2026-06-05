Diverses organitzacions sindicals i col·lectius de l'esquerra anticapitalista han posat en marxa una macroenquesta aquest dissabte, que tindrà punts al Bages i al Moianès, amb l'objectiu de recollir les demandes de la classe treballadora i avançar cap a una vaga general centrada en l'habitatge i l'augment dels salaris. La campanya, sota el lema Viure ens costa la vida, denuncia la pèrdua de poder adquisitiu, la precarització laboral i les dificultats creixents per accedir a un habitatge digne.
Una iniciativa per recollir demandes i preparar mobilitzacions
La macroenquesta ha estat impulsada conjuntament per sindicats d'habitatge i organitzacions sindicals alternatives que asseguren que la situació econòmica actual està provocant una degradació constant de les condicions de vida de la classe treballadora. Segons expliquen, l'augment dels preus, especialment en l'habitatge, contrasta amb uns salaris que consideren estancats i insuficients per afrontar el cost real de la vida.
Els col·lectius convocants sostenen que tenir feina ja no garanteix poder viure dignament ni accedir a una llar estable. En aquest sentit, denuncien que una part molt important dels ingressos familiars es destina al pagament del lloguer o de la hipoteca, fet que provoca situacions d'endeutament, dificultats d'emancipació juvenil i un augment de la precarietat habitacional.
La iniciativa pretén recollir opinions, problemàtiques i reivindicacions de la ciutadania per elaborar una diagnosi compartida que permeti articular futures mobilitzacions. Els impulsors remarquen que la voluntat és construir una resposta col·lectiva "des de baix" davant el que consideren un procés continuat de deteriorament social.
Convocatòries a diversos municipis del Bages i el Moianès
Per donar a conèixer la campanya i facilitar la participació ciutadana, s'han programat diferents punts de trobada i convocatòries obertes en diversos municipis del país, entre els quals al Bages i al Moianès.
A Manresa, la convocatòria serà a les 10 del matí davant de l'Institut Lluís de Peguera. A la mateixa hora també hi haurà trobades a la plaça de l'Església d'Artés i a la plaça Gran U d'Octubre de Santpedor. A Sallent, la convocatòria es farà a les 5 de la tarda a la plaça Joan Vilaseca i a Moià, serà a les 7 de la tarda a la plaça del CAP.
Els organitzadors expliquen que aquestes trobades serviran tant per informar sobre la iniciativa com per recollir aportacions directes de la ciutadania sobre salaris, habitatge, condicions laborals i serveis públics.
Crítiques al model econòmic i als serveis públics
El comunicat conjunt de les entitats convocants també posa el focus en el deteriorament dels serveis públics. Les organitzacions denuncien que la sanitat i l'educació públiques pateixen un infrafinançament crònic i una progressiva precarització de les plantilles, mentre augmenta el pes de les externalitzacions i del sector privat.
A més, critiquen l'augment de la despesa militar i consideren que aquests recursos s'haurien de destinar a reforçar drets socials bàsics. Segons els col·lectius, els conflictes bèl·lics internacionals també contribueixen a encarir productes essencials com l'energia i els aliments.
Els impulsors de la campanya asseguren que els discursos institucionals sobre la millora de l'economia no es corresponen amb la realitat quotidiana de moltes famílies treballadores. En aquest sentit, reivindiquen la mobilització social com a eina per aconseguir canvis reals i posen com a exemple les protestes recents del sector educatiu, la pagesia o les mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
Les principals reivindicacions
La plataforma impulsora de la macroenquesta ha fet pública una taula de demandes que consideren imprescindibles per millorar les condicions de vida de la població treballadora.
Entre les principals reivindicacions hi ha la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals sense reducció salarial, la prohibició de les hores extres estructurals i l'augment del salari mínim interprofessional i de les pensions mínimes fins als 1.500 euros mensuals.
També reclamen que els salaris s'actualitzin de manera vinculada al cost real de la vida i no únicament a l'IPC oficial, argumentant que aquest indicador no reflecteix adequadament l'impacte de l'habitatge en l'economia familiar.
Pel que fa a l'habitatge, les organitzacions exigeixen una baixada per llei dels preus del lloguer, contractes indefinits per garantir estabilitat residencial i la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional.
Entre les mesures proposades també hi figura la limitació de la compra especulativa d'habitatges i la incorporació de pisos buits o destinats a ús turístic al parc públic residencial.
Finalment, els col·lectius reclamen el reconeixement legal dels sindicats d'habitatge i la protecció efectiva del dret d'organització i de vaga de lloguers.
Organitzacions participants
La iniciativa està impulsada per diferents organitzacions sindicals i socials d'àmbit català, entre les quals hi ha la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), la CGT, la CNT, la COS, la IAC, La Intersindical, CO.BAS i Solidaritat Obrera.
Les entitats conclouen que la macroenquesta és un primer pas per construir una resposta coordinada davant l'actual situació social i econòmica i adverteixen que, si no hi ha canvis significatius, la convocatòria d'una vaga general continuarà sobre la taula.