Aliança Catalana aposta per una especuladora immobiliària com a cap de llista de Manresa

Aliança Catalana té previst presentar a finals d’abril la seva candidata a encapçalar la llista de Manresa a les eleccions municipals de 2027. Una candidata que, segons ha pogut saber Nació Manresa, serà Clàudia Barés, CEO de l'empresa Inverselect, dedicada a l'especulació immobiliària, segons està valorant la formació d'extrema dreta.
El partit ultra no ha volgut confirmar al diari aquesta decisió i l'ha instat a esperar a després de Sant Jordi, quan té previst presentar el candidat a Barcelona i, posteriorment, anar desgranant els caps de llista de les diverses ciutats mitjanes del país. D'aquesta manera, l'opció de Bernat Bernabéu com a cap de llista d'Aliança Catalana a Manresa es desmuntaria completament, ja que és vist des del partit com un candidat massa impulsiu.
L'especialització en el flipping d'immobles ocupats
Clàudia Barés es defineix professionalment com una experta en la gestió d'actius immobiliaris "amb problemàtiques complexes". A través d'Inverselect, la seva activitat se centra en el que tècnicament s'anomena flipping: adquirir habitatges degradats o amb ocupants a preus molt per sota del mercat per reintroduir-los al circuit comercial amb una revalorització significativa. Aquesta operativa se serveix sovint d'actius procedents de grans tenidors i fons voltor.
A les seves xarxes, Barés presenta aquesta estratègia com una "solució" a la degradació de zones calentes de la ciutat. Segons explica a les seves xarxes socials, la seva estratègia pública es basa en la compra d'habitatges ocupats a un preu molt baix, per després aplicar mecanismes de negociació o espera judicial, per acabar-los venent a preu de mercat.
Un perfil ideològic alineat amb el discurs d'ordre
Clàudia Barés ha mantingut un perfil actiu a les xarxes socials, sobretot a TikTok, sempre a títol personal, però el seu missatge i la seva activitat digital a altres xarxes socials delata una sintonia total amb els postulats de Sílvia Orriols. Les seves intervencions se centren de manera recurrent en la seguretat ciutadana, la crítica a la gestió migratòria de l'actual govern municipal i la denúncia de la "impunitat" dels ocupants.
Amb aquest moviment, el partit d'extrema dreta busca un perfil amb aparença més "professional" i "tècnica" que el de Bernabéu per assaltar l'Ajuntament el 2027 i, sobretot, després del "no" reiterat de Sergi Perramon. La tria de Barés no és casual: uneix el discurs contra l'ocupació i la immigració amb una activitat econòmica que se'n beneficia directament.