Sis famílies de Sallent es queden sense plaça d'I0 per «motius pressupostaris» d'Educació

L'Ajuntament de Sallent, l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) i la direcció de la llar d'infants l'Esquitx han fet front comú per denunciar la negativa dels Serveis Centrals del Departament d'Educació a reobrir una línia d'I0 al municipi, una decisió que, asseguren, deixa diverses famílies sense accés a l'escolarització de la primera infància. Les tres parts alerten que el bloqueig arriba malgrat l'existència de demanda acreditada, la disponibilitat d'espais i el suport dels Serveis Territorials, que havien defensat la necessitat de recuperar aquesta aula.
Segons exposen en una nota conjunta, actualment hi ha almenys sis infants que necessiten escolarització immediata, alguns dels quals en situació de vulnerabilitat detectada pels serveis socials i sanitaris. Tot i això, el Departament ha denegat la dotació de personal necessària -concretament, una educadora de suport- al·legant "motius pressupostaris".
Demanda existent i recursos disponibles
La situació genera especial malestar entre la comunitat educativa perquè, segons expliquen, la reobertura de la línia no requereix inversions estructurals, ja que la llar d'infants disposa de l'espai físic preparat. A més, la petició "no és nova ni improvisada", sinó que ha estat treballada durant mesos i avalada pels Serveis Territorials d'Educació.
Des de Sallent es remarca que el centre ja ha adaptat en el passat la seva oferta a la demanda existent, reduint línies quan ha calgut. Per això, consideren incoherent que ara no es doni resposta a una "necessitat clara i immediata".
En aquest sentit, les entitats signants subratllen que la decisió no només afecta l'organització del centre, sinó també el dret de les famílies a accedir a un servei públic essencial en una etapa clau del desenvolupament infantil.
Risc de vulnerar la normativa de ràtios
Un dels punts més crítics de la situació és la proposta alternativa plantejada pel Departament. Segons denuncien, l'Administració suggereix que el centre valori la possibilitat d'admetre els nous alumnes amb els recursos humans actuals, fet que implicaria superar les ràtios establertes per normativa.
Des de la direcció de la llar d'infants rebutgen frontalment aquesta opció i la consideren inviable. "No podem carregar més el nostre equip augmentant el nombre d'infants i les ràtios per sobre del que estableix la normativa i és recomanable. Estem parlant d'infants molt petits i la seva seguretat és la nostra prioritat absoluta", assenyalen.
Aquesta posició és compartida per les famílies, que alerten del risc que comportaria aquesta mesura tant des del punt de vista legal com pedagògic. La normativa de ràtios en l'etapa 0-3 anys està pensada per garantir una atenció adequada i segura, i qualsevol desviació pot tenir conseqüències directes en la qualitat del servei.
Crítiques de les famílies a l'argument econòmic
L'AFA de la llar d'infants l'Esquitx ha estat especialment contundent amb la justificació econòmica esgrimida pel Departament. Consideren que l'argument pressupostari no és proporcional a la necessitat detectada ni a l'impacte social de la decisió.
"Considerem una manca de respecte que s'utilitzi l'argument de la falta de pressupost per a una partida tan minsa com són dos mesos d'una educadora", assenyalen. Però, més enllà de la qüestió econòmica, el que més preocupa és el missatge que es trasllada al centre: "Amb la seva resposta, el Departament ens està instat directament a ignorar la normativa de ràtios vigent".
Les famílies consideren que aquesta situació desplaça la responsabilitat cap al centre educatiu, obligant-lo a triar entre complir la normativa o donar resposta a una necessitat social urgent, una decisió que qualifiquen d'injusta i insostenible.
Impacte en la conciliació i el benestar social
La manca de places públiques en l'etapa 0-3 anys té un impacte directe en la vida de les famílies, especialment en la conciliació laboral i familiar. Les entitats implicades alerten que, sense una oferta pública suficient, moltes famílies es veuen abocades a recórrer a centres privats, sovint amb costos elevats que no tothom pot assumir.
Aquesta situació genera desigualtats i greuges comparatius, especialment en casos de vulnerabilitat. En aquest sentit, des de Sallent es posa l'accent en la necessitat de garantir un accés equitatiu a l'educació infantil, independentment de la situació econòmica de cada família.
A més, recorden que l'escolarització en aquestes edats no només té una funció de conciliació, sinó també educativa i socialitzadora, clau per al desenvolupament dels infants.
Una qüestió de prioritats
Les parts implicades coincideixen a assenyalar que el problema no és tant econòmic com de prioritats. Argumenten que el cost de la mesura -la contractació d'una educadora durant dos mesos- és reduït en comparació amb el pressupost global del Departament d'Educació.
"Costa d'entendre que una qüestió estrictament pressupostària s'avantposi a un dret tan fonamental com és l'atenció a la primera infància", apunten. A més, destaquen que l'impacte positiu de la mesura seria immediat i directe per a les famílies afectades.
Des d'aquesta perspectiva, consideren que la negativa del Departament no només ignora una necessitat real, sinó que també posa en risc la qualitat del sistema educatiu i el benestar dels infants.
Petició de revisió de la decisió
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Sallent, l'AFA i la direcció de la llar d'infants han sol·licitat formalment al Departament d'Educació que revisi la seva decisió i autoritzi la reobertura de la línia d'I0.
L'objectiu, asseguren, és garantir una atenció "digna i segura" per a tots els infants del municipi, sense comprometre la qualitat del servei ni la seguretat dels més petits.
Mentrestant, la comunitat educativa es manté a l'espera d'una resposta que permeti desbloquejar una situació que consideren urgent i que afecta directament diverses famílies de Sallent.