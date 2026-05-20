Junts per Manresa portarà al ple municipal d'aquest dijous diverses iniciatives centrades en la mobilitat, l'accessibilitat urbana i els serveis públics. El president del grup municipal, Ramon Bacardit, i la regidora Lluïsa Tulleuda han presentat aquest dimecres les tres mocions i els precs i preguntes que defensaran a la sessió plenària. Entre les qüestions destacades hi ha la denúncia de deficiències d'accessibilitat en els carrers recentment urbanitzats a l'entorn del Guimerà, la reclamació d'una millor connexió de transport públic amb la resta de la Catalunya Central i la petició d'aturar canvis de mobilitat a l'entorn del parc de l'Agulla sense estudis previs.
Junts denuncia mancances d'accessibilitat en carrers del Guimerà
La primera moció presentada pel grup se centra en les obres de reurbanització dels carrers Saclosa, Carriló, Guimerà i Pompeu Fabra. Segons Bacardit, aquests treballs "no compleixen la normativa d'accessibilitat universal", especialment pel que fa als encaminadors destinats a persones amb discapacitat visual.
El líder de Junts ha explicat que aquests elements "no estan ben fets" i ha reclamat una auditoria tècnica dels carrers reformats recentment perquè les deficiències es corregeixin "al llarg de l'any 2026". Bacardit ha lamentat que "hagin de ser els col·lectius afectats els que, quan s'inaugura un carrer, hagin de dir que no s'ha pensat en ells".
Durant la compareixença, també ha criticat el model urbanístic de la ciutat, assegurant que "es fan les intervencions d'esquena al ciutadà", i ha defensat que Manresa hauria d'aplicar criteris d'accessibilitat "molt abans que hi hagi normatives".
Proposta per reforçar el transport interurbà
La segona moció fa referència a la pròrroga de les concessions de transport interurbà aprovada recentment per la Generalitat fins al 2032. Junts considera que aquesta ampliació pot ser una oportunitat per millorar la connexió de Manresa amb la resta de municipis de la Catalunya Central.
Bacardit ha explicat que la proposta, a la que s'han adherit ERC, Impulsem i Nacionalista, planteja crear una taula de treball entre l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i les empreses concessionàries per elaborar un paquet conjunt de millores que es pugui traslladar al Govern català.
Entre les mesures plantejades hi ha l'increment de freqüències, una millor coordinació horària, més expedicions en hores punta, la renovació de vehicles i una millora de la informació als usuaris. El regidor ha defensat que "la polaritat de Manresa amb els pobles del voltant és una realitat que no es veu prou reflectida en el transport públic".
Crítiques als canvis de mobilitat per la Via Verda
La tercera moció presentada per Junts està relacionada amb la transformació de la carretera entre el Gimnàstic i el parc de l'Agulla arran de l'execució de la Via Verda. El grup critica que el govern municipal hagi decidit eliminar un dels carrils de circulació sense haver fet, asseguren, estudis previs d'impacte sobre la mobilitat.
Bacardit ha afirmat que la rectificació anunciada recentment pel govern -que preveu que el carril únic sigui de sortida i no d'entrada- evidencia improvisació. "Aquestes decisions no es poden prendre d'un dia per l'altre", ha assegurat.
El dirigent juntaire ha reclamat que es faci un estudi de mobilitat específic sobre l'afectació al sector nord de la ciutat i ha defensat alternatives al traçat previst de la Via Verda, com ara adequar el Camí de les Aigües. També ha reclamat més participació ciutadana abans de prendre decisions d'aquest tipus.
Dubtes sobre el servei 010 i la funció de la Guàrdia Urbana
Pel que fa als precs i preguntes, Lluïsa Tulleuda ha posat el focus en el funcionament del servei telefònic d'atenció ciutadana 010. La regidora ha qüestionat que, fora de l'horari habitual, sigui la Guàrdia Urbana qui assumeixi aquest servei.
Segons Tulleuda, moltes de les consultes que arriben al 010 són "administratives i informatives" i "segurament s'escapen de les funcions pròpies de la policia local". Per aquest motiu, Junts preguntarà al govern municipal si considera adequat aquest sistema i si s'ha avaluat el seu impacte organitzatiu i econòmic.
Precs sobre contenidors i seguretat
Finalment, el grup municipal presentarà dos precs vinculats a qüestions de via pública i convivència.
El primer reclama el trasllat d'uns contenidors situats al carrer Montealegre, a tocar de l'Alcalde Armengou, perquè actualment es troben en una vorera estreta i generen situacions de risc per als vianants quan s'obren.
El segon fa referència a un punt de venda de drogues situat a la via Sant Ignasi. Tulleuda ha advertit que es tracta d'un espai "cada vegada més conflictiu" i ha reclamat una actuació de les autoritats "per seguretat i convivència de tothom".