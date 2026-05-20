El microbús del Centre Històric es posarà en marxa el 15 de juny

L'Ajuntament de Manresa estrenarà el pròxim 15 de juny una nova línia de transport públic urbà que circularà per l'interior del Centre Històric de la ciutat. La nova línia, que portarà el nom de L11, funcionarà inicialment com una prova pilot de sis mesos fins al 18 de desembre i estarà operada per Bus Manresa.
La modificació del contracte del servei es portarà a aprovació en el ple municipal previst per aquest 21 de maig.
Una resposta a una demanda històrica
La creació de la nova línia respon a una reivindicació històrica del teixit comercial i veïnal del Centre Històric, especialment vinculada a les dificultats de mobilitat que presenta aquesta zona de la ciutat a causa de la seva orografia.
El govern municipal defensa que la nova línia vol facilitar els desplaçaments interns, especialment de la gent gran i de les persones amb dificultats de mobilitat, i garantir una millor accessibilitat als serveis públics i comercials.
Connexió amb equipaments i altres línies
El recorregut s'ha dissenyat conjuntament amb l'associació de comerciants del Centre Històric i inclourà parades en punts estratègics com l'Ajuntament, el CAP Barri Antic, l'Hospital de Sant Andreu, els Jutjats, el Mercat de Puigmercadal o la Seu.
La línia també facilitarà l'enllaç amb altres serveis de transport urbà i interurbà, com l'autobús E-22 entre Manresa i Barcelona o la línia 760 entre Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles.
Horaris, freqüències i recorregut
La L11 funcionarà de dilluns a divendres entre les 7.30 del matí i les 21.40 del vespre. El servei oferirà 19 expedicions diàries amb una freqüència de pas de 45 minuts.
El recorregut tindrà una longitud de 4,6 quilòmetres i inclourà les parades de plaça Infants, Puigmercadal, Bilbao, Casa Caritat, Sant Andreu, Museu del Barroc, la Seu, Jutjats, Plana de l'Om, Conservatori, Mossèn Vall-Valldaura, Nou de Valldaura, Bruc-Renaixença, Pompeu Fabra i Ajuntament.
El plànol i els horaris es pot consultar en aquest enllaç.
Microbusos adaptats i aposta per la sostenibilitat
El servei es prestarà amb microbusos Mercedes Sprinter adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. El vehicle principal tindrà capacitat per a 17 persones assegudes i una cadira de rodes, mentre que el vehicle de reserva podrà transportar 14 passatgers asseguts i una cadira de rodes.
Tot i que en els darrers anys l'Ajuntament havia estudiat la possibilitat d'incorporar microbusos elèctrics, finalment la prova pilot començarà amb vehicles de combustible convencional per manca d'oferta disponible per a un lloguer temporal.
El consistori assegura, però, que si el servei es consolida, la voluntat és adquirir un microbús elèctric, en línia amb l'aposta actual del bus urbà de Manresa, que ja compta amb una flota formada per vehicles elèctrics i híbrids.
Una actuació inclosa en l'estratègia de ciutat
La posada en marxa de la L11 s'emmarca en l'estratègia municipal de revitalització del Centre Històric i de millora de la mobilitat urbana.
La prova pilot tindrà un cost de 170.882,80 euros, finançats en un 50% per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris. Un cop finalitzats els sis mesos de funcionament, l'Ajuntament avaluarà les dades d'ús i el funcionament del servei per decidir-ne la continuïtat.