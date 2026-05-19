Manresa recordarà la històrica Pista Castell amb una placa commemorativa

Manresa homenatjarà aquest dijous la desapareguda Pista Castell amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix espai on s'aixecava aquest emblemàtic equipament esportiu i cultural. L'acte, organitzat amb motiu del 25è aniversari de la cessió de la instal·lació a la ciutat, vol recordar la importància que la Pista Castell va tenir durant dècades per a la vida social, esportiva i cultural manresana.
Un espai clau per a l'esport i la cultura de la ciutat
L'acte començarà a 2/4 de 7 de la tarda i comptarà amb la participació de representants polítics, esportius i culturals vinculats a la història de l'equipament.
Entre els assistents hi haurà l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Esports, Anjo Valentí; el fundador i exdirectiu del Club Bàsquet Manresa, Anselm Perramon, i l'activista cultural i Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, Joan Morros.
La Pista Castell va ser inaugurada l'any 1954 per la secció de bàsquet del Club Natació Manresa i es va convertir en la primera pista de bàsquet de ciment de la ciutat. Durant anys va acollir els partits del Club Bàsquet Manresa fins a la seva fusió amb el Bàsquet Manresa, l'any 1999.
Un pavelló polivalent i emblemàtic
Més enllà de l'activitat esportiva, l'equipament també va esdevenir un espai cultural i social de referència. L'any 1972 la pista es va ampliar i cobrir amb parquet, fet que va permetre convertir-la en un recinte polivalent.
Al llarg dels anys, la Pista Castell va acollir concerts, actes polítics, activitats socials i nombrosos esdeveniments culturals que van marcar diverses generacions de manresans.
Després de la desaparició de l'activitat del Club Bàsquet Manresa, l'espai va ser cedit a la ciutat l'any 2000. El pavelló va quedar posteriorment en desús i finalment va ser enderrocat el 2015.
Un acord aprovat pel ple municipal
La col·locació de la placa commemorativa dona compliment a l'acord aprovat pel ple municipal del 16 d'octubre de 2025 a partir d'una moció presentada pel grup municipal de Junts. La proposta va rebre el suport d'ERC, PSC, Impulsem i el Grup Nacionalista, mentre que Fem Manresa i Vox es van abstenir.
L'actual govern municipal també s'ha compromès en diverses ocasions a estudiar possibles nous usos futurs per a l'espai que ocupava l'antiga Pista Castell.