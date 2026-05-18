El Sopar de Cinturons Negres de Judo del Bages i Moianès reuneix 76 cinturons negre

El judo del Bages i el Moianès va viure aquest dissabte una nova jornada de germanor amb la celebració de la 14a edició del Sopar de Cinturons Negres, una cita plenament consolidada que, amb caràcter bianual, ja acumula 28 anys d'història des de la seva primera edició al tatami de l'antic Club Judo Moià.
La jornada va començar amb un entrenament conjunt al Complex Esportiu del Vell Congost de Manresa, on més de 50 judokes de la comarca van compartir tatami en una sessió marcada per la convivència i l'intercanvi esportiu entre practicants de diferents clubs i generacions.
Una trobada marcada per la germanor
Després de l'activitat esportiva, la celebració es va traslladar al restaurant Els Noguers, escenari del tradicional sopar de gala que va reunir un total de 76 cinturons negres del Bages i el Moianès en un ambient distès i festiu.
L'acte va servir, un cop més, per reforçar els vincles entre la comunitat del judo del territori i posar en valor la trajectòria d'una trobada que s'ha convertit en una referència per als practicants i clubs de la comarca.
Mirada posada en la 15a edició
Amb aquesta nova edició, el Sopar de Cinturons Negres consolida la seva continuïtat com una de les cites tradicionals del calendari esportiu comarcal vinculades a les arts marcials.
L'organització ja ha emplaçat els practicants a retrobar-se d'aquí a dos anys per celebrar la 15a edició d'una trobada que, gairebé tres dècades després del seu inici, continua mantenint viu l'esperit de comunitat i companyonia entre els judoques del Bages i el Moianès.