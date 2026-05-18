Sant Salvador de Guardiola homenatja Josep Pesarrodona pels 50 anys del seu triomf a la Vuelta

Sant Salvador de Guardiola va retre dissabte un sentit homenatge a Josep Pesarrodona coincidint amb el 50è aniversari de la seva victòria a la Vuelta. El municipi va reconèixer així la trajectòria d'un dels seus veïns més il·lustres, que va situar el nom del poble al mapa esportiu internacional gràcies als seus èxits sobre la bicicleta.
La jornada va arrencar amb un acte institucional a la sala de plens de l'Ajuntament, on Pesarrodona va signar el Llibre d'Honor del municipi acompanyat de l'alcaldessa, Anna Llobet, i dels regidors del consistori. Posteriorment, l'exciclista es va traslladar amb la seva família, el seu amic i també exciclista Pedro Perico Delgado i la comitiva institucional fins al Teatre La Sala, on l'esperava un auditori ple per retre-li homenatge.
Reconeixement institucional i emoció al Teatre La Sala
Un centenar de persones van rebre Josep Pesarrodona entre aplaudiments en un acte que va comptar amb intervencions destacades del secretari general del Departament d'Esports de la Generalitat, Abel Garcia; de l'assessor de l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs, i del vicepresident de la Federació Espanyola de Ciclisme, Joaquim Vilaplana, que van destacar la transcendència del seu triomf per al ciclisme i per al país.
També hi va intervenir Pedro Perico Delgado, que va recordar la influència de corredors com Pesarrodona en la seva vocació esportiva. L'alcaldessa, Anna Llobet, va subratllar l'orgull que representa per al municipi la figura de l'exciclista, mentre que el mateix homenatjat va tancar els parlaments visiblement emocionat, agraint el suport i el reconeixement rebut.
Un monument permanent en record del Pesa
Després de l'acte institucional, un centenar de voluntaris amb bicicleta i amb una samarreta commemorativa es van concentrar al carrer de la Creu per acompanyar Josep Pesarrodona en un passadís ciclista fins al mirador del carrer de Dalt.
Allà es va inaugurar un monument dedicat a la seva figura, amb el nom del municipi i una placa en honor seu, que servirà com a record permanent de la seva trajectòria i del vincle amb Sant Salvador de Guardiola. La jornada es va cloure amb un brindis de cava col·lectiu amb les més de 300 persones que van participar en aquest homenatge carregat d'emoció i gratitud.