Mayka Navarro protagonitzarà el Pessics de vida al Casino de Manresa el 29 d'abril

La periodista Mayka Navarro serà la convidada d'una nova edició del cicle Pessics de vida, que tindrà lloc el dimecres 29 d'abril al Centre Cultural el Casino de Manresa. L'acte combinarà públic presencial i retransmissió en directe per internet.
Una trajectòria vinculada a la crònica negra
El Centre Cultural el Casino acollirà a les 7 de la tarda aquesta nova sessió del cicle d'entrevistes Pessics de vida, en què la periodista Mayka Navarro conversarà amb el també periodista Eduard Font.
Durant la trobada, Navarro repassarà la seva trajectòria professional i la seva experiència en el món del periodisme de successos, un àmbit que ha marcat la seva carrera. Actualment, col·labora amb el diari La Vanguardia i amb la revista Lecturas, després d'haver-se format a El Periódico de Catalunya.
A més de la seva tasca en premsa escrita, també és una veu habitual en mitjans audiovisuals, amb participacions a Telecinco i TV3, així com al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, on reconstrueix històries de crònica negra.
Un format obert al públic i en línia
L'acte es farà a la sala d'actes del Casino, al Passeig Pere III, amb aforament limitat. Paral·lelament, la sessió es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura, i posteriorment quedarà disponible a la plataforma Manresa Ciutat Àgora.
El cicle Pessics de vida continua així apropant al públic figures destacades de diferents àmbits per conèixer-ne tant la trajectòria professional com la vessant més personal. En aquest cas, la conversa permetrà descobrir el recorregut d'una periodista que, tot i no haver seguit un camí acadèmic convencional, s'ha consolidat com una referència en el periodisme de successos.