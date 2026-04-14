Sònia Moya presentarà «Llera» amb un recital col·lectiu aquest dissabte a Manresa

La poeta Sònia Moya presentarà aquest dissabte el seu nou poemari, Llera, amb un recital multitudinari a la llibreria Papasseit de Manresa. L'acte, obert i gratuït, reunirà diverses veus poètiques i musicals del territori i servirà com a tret de sortida anticipat de la celebració de Sant Jordi a la ciutat.
Un recital col·lectiu per donar la benvinguda a Sant Jordi
La llibreria Papasseit de Manresa acollirà aquest dissabte 18 d'abril a la 1 del migdia un recital poètic amb motiu de la presentació de Llera, el nou llibre de Sònia Moya. L'acte, d'accés lliure, es planteja com una celebració literària compartida que reunirà poetes i cantants vinculats al territori.
La iniciativa vol convertir-se en una porta d'entrada a la Diada de Sant Jordi, amb la poesia com a eix central i amb una aposta clara per la creació col·lectiva i la proximitat amb el públic.
Acompanyaran l'autora en el recital Alba Badal, Mireia Cameno, Anna Casajuna, Dinma Hermida, Olga López Espejo, Xavier Mas Craviotto, Olga Mateo, Olga Molina, Eva Ortega i Júlia Ruiz Moya, en una proposta coral que combinarà paraula i música.
Llera, una reflexió poètica sobre la vida i els seus fluxos
Amb Llera (Godall edicions, 2026), Sònia Moya proposa una exploració poètica al voltant de la vida i la seva naturalesa canviant. El llibre parteix de la idea clàssica que les vides són rius, però la reformula amb una metàfora pròpia: les vides com a lleres, capaces d'estar eixutes o plenes, clivellades o desbordants.
A través d'aquesta imatge, el poemari convida a reflexionar sobre els processos vitals, els buits i les plenituds, així com els misteris que habiten en les experiències humanes. La proposta es construeix com un recorregut íntim i simbòlic que apel·la tant a la introspecció com a la connexió amb allò essencial.
Una trajectòria consolidada vinculada a Manresa
Sònia Moya (Cerdanyola del Vallès, 1981) és docent des de l'any 2005 i ha desenvolupat una trajectòria literària i pedagògica centrada en la paraula com a eina de transformació social. Manté una vinculació estreta amb Manresa, on col·labora des del 2008 en el Cicle Tocats de Lletra i coordina clubs de lectura de poesia des del 2013.
La seva obra inclou títols com Gramàtica de l'equilibri, Plutó, Intersecció de conjunts, Càntara, Silur o Dir el monstre, i ha estat reconeguda amb diversos premis literaris. A més, ha traduït obres del gallec i ha vist part de la seva producció traduïda a altres llengües.
Una poesia que dialoga amb altres disciplines
Més enllà de l'escriptura, Moya ha treballat en projectes interdisciplinaris amb músics, artistes visuals i creadors de dansa. Aquesta dimensió col·laborativa també es reflecteix en el recital de presentació de Llera, que aposta per un format obert i compartit.