Narradones impulsa un esmorzar literari de Sant Jordi al Tercer Segona de Manresa

El moviment cultural Narradones i l'espai creatiu Tercer Segona organitzaran el proper diumenge 19 d'abril un esmorzar de Sant Jordi a Manresa, una activitat pensada com a prèvia a la diada i adreçada especialment a escriptores i il·lustradores de la Catalunya Central. La trobada es farà de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, amb places limitades i un preu de 15 euros.
Una matinal per compartir processos creatius
La jornada començarà amb una xerrada-col·loqui amb la il·lustradora i escriptora Marta Bellvehí, que explicarà la seva experiència i els processos creatius tant en el camp de la il·lustració com en el de l'escriptura. Bellvehí és autora de diversos llibres, entre els quals destaquen A partir d'ara, Bruna Brown i Casa soc jo.
Després de la conversa inicial, les participants podran compartir un esmorzar que servirà per fomentar el coneixement mutu, establir complicitats i generar noves sinergies entre creadores del territori.
Dinàmica participativa per generar projectes
La segona part de la matinal inclourà una dinàmica guiada per Marta Albet, responsable de Tercer Segona, que facilitarà espais de treball col·laboratiu per compartir idees, projectes i inquietuds creatives. L'objectiu és afavorir la creació de nous vincles i impulsar possibles col·laboracions entre les participants.
Aquesta proposta vol posar en valor el talent femení i generar un espai de trobada més pausat, amb els llibres i la narració com a eixos centrals.
Un projecte per visibilitzar les dones creadores
Narradones és un moviment literari i artístic que neix amb la voluntat de visibilitzar, connectar i impulsar dones creadores de la Catalunya Central, tant en l'àmbit de l'escriptura com de la il·lustració. El projecte està impulsat per les escriptores Eva Ferrer, de Súria, i Isabel Palà, de Manresa.
Des de la seva posada en marxa, el col·lectiu ha organitzat diverses trobades. La primera, celebrada a la llibreria La Tempesta de Balsareny el gener passat, va ser nominada a millor esdeveniment als Premis Notworking 2026. La segona s'ha dut a terme recentment en el marc del Festival Batecs, i aquest esmorzar de Sant Jordi serà la tercera cita del projecte.