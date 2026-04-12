12 de abril de 2026

La Feria de Abril tornarà a Sant Fruitós amb una segona edició plena d'activitats

El Cobert de la Màquina de Batre acollirà música, dansa i gastronomia andalusa els dies 18 i 19 d'abril

Publicat el 12 d’abril de 2026 a les 20:46
Actualitzat el 12 d’abril de 2026 a les 20:47

Sant Fruitós de Bages celebrarà el cap de setmana del 18 i 19 d'abril la segona edició de la Feria de Abril, una proposta festiva que combinarà música, ball i gastronomia andalusa amb l'objectiu de fomentar la convivència i posar en valor aquestes tradicions.

Un cap de setmana amb música i ball

La programació arrencarà dissabte a les 6 de la tarda amb la inauguració oficial i l'actuació del Coro Rociero Los Cabales de la Casa de Andalucía de Manresa. Tot seguit, l'Escola Lourdes Jiménez oferirà una demostració de sevillanes i flamenc.

La jornada continuarà al vespre amb el concert de Jero El Rumbo i es tancarà amb una sessió musical a càrrec dels DJ Creuss i Javi García.

Vermut, arrossada i cultura popular diumenge

L'activitat es reprendrà diumenge a l'hora del vermut amb l'actuació de Jose Desviao, seguida d'una arrossada popular. A la sobretaula, Paco Galán i El Tío Curro protagonitzaran una demostració de guitarra.

A la tarda, diversos ballarins oferiran noves exhibicions de sevillanes i flamenc abans del concert de cloenda, que anirà a càrrec de Rumbas de NR.

Gastronomia i ambient familiar

Durant tot el cap de setmana, els assistents podran gaudir de servei de restauració amb plats típics andalusos, així com d'una zona infantil pensada per al públic familiar.

La iniciativa, impulsada pel jovent del municipi amb el suport de l'Ajuntament, busca consolidar-se després de la bona acollida de la primera edició.

Homenatge a Pere Clapera

El cartell d'enguany és una adaptació d'una il·lustració creada per l'artista local Pere Clapera l'any 1966 per anunciar un festival de sarsuela. Aquesta reinterpretació s'emmarca dins els actes de l'Any Pere Clapera 2026 i vol retre homenatge a la seva figura.

