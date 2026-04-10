Sant Fruitós de Bages impulsa la segona edició del concurs Embalcona't

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert la convocatòria de la segona edició del concurs Embalcona't, una proposta que busca omplir de color i vida els carrers del municipi coincidint amb la primavera. El certamen anima els veïns a participar activament en la transformació de l'espai urbà a través de la decoració floral.
Inscripcions obertes a l'abril
Les inscripcions es podran formalitzar entre el 15 i el 30 d'abril, tant a l'Ajuntament com a l'Àrea de Promoció Econòmica, ubicada al Nexe Espai de Cultura. En el moment de registrar-se, les persones participants rebran un cartell identificatiu que hauran de col·locar al balcó o espai decorat. Les composicions hauran d'estar visibles durant tot el mes de maig, període en què el municipi lluirà les diferents propostes.
Valoració i premis
Durant la darrera setmana de maig, un jurat qualificador visitarà els espais inscrits i en valorarà aspectes com l'ús de flor natural, l'harmonia, el color, la creativitat i la varietat d'espècies. Les tres millors decoracions seran premiades amb vals de compra per gastar als establiments locals adherits a la campanya, amb imports de 150 euros per al primer premi, 100 per al segon i 50 per al tercer.
Una aposta per un municipi més verd
El concurs arriba després de la bona acollida de la primera edició, que va comptar amb 17 participants, i s'emmarca dins el projecte Viles Florides, del qual Sant Fruitós forma part des del 2018 i en què ostenta tres flors d'honor.
Amb aquesta iniciativa, el consistori reafirma el seu compromís amb la millora de l'entorn urbà i la dinamització del municipi, promovent un espai més viu, sostenible i atractiu per a tota la ciutadania.