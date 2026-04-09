«El llibre de la selva» arriba a Sant Fruitós amb una proposta familiar plena de ritme

Sant Fruitós de Bages acollirà el pròxim 12 d'abril una nova proposta de teatre familiar amb l'espectacle El llibre de la selva, de la companyia Veus-Veus. La funció, inclosa dins la programació de la Xarxa d'Espectacles Infantils, combina teatre i música en una adaptació del clàssic de Rudyard Kipling.
Una adaptació escènica d'un clàssic universal
El Teatre Casal Cultural serà l'escenari, el diumenge 12 d'abril a les 6 de la tarda, d'aquesta proposta pensada per al públic familiar. L'espectacle ofereix una versió teatral de The Jungle Book, una de les obres més conegudes de la literatura universal.
La història segueix les aventures de Mowgli, un nen criat a la selva per una manada de llops, que creix amb la protecció de Bagheera i Baloo mentre descobreix les lleis de la natura i s'enfronta al temible tigre Shere Khan.
Teatre, música i valors per a tots els públics
La proposta de la companyia Veus-Veus destaca per una posada en escena dinàmica i atractiva, que combina interpretació teatral i música per captar l'atenció dels més petits.
A més de l'entreteniment, l'obra transmet valors com l'amistat, la convivència i el respecte, elements que la converteixen en una opció pensada per gaudir en família.
Entrades ja disponibles
L'espectacle forma part de la programació de la Xarxa d'Espectacles Infantils, que té com a objectiu apropar les arts escèniques als infants i fomentar el consum cultural en família.
Les entrades per a la funció ja es poden adquirir a partir de 6 euros a través d'internet. Amb aquesta proposta, Sant Fruitós de Bages continua reforçant la seva oferta cultural adreçada al públic familiar.