The Small Miller Band portarà els grans clàssics del rock al Kursaal aquest dissabte

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte 11 d'abril a les 8 del vespre el concert The big rock band, a càrrec de The Small Miller Band de Sallent. La formació oferirà un repertori basat en peces mítiques del rock internacional, amb versions de grups i artistes com Jethro Tull, King Crimson, Aerosmith, Pink Floyd o AC/DC, entre d'altres.
Un recorregut pels grans clàssics del rock
El concert proposa un viatge per alguns dels temes més emblemàtics del gènere, reinterpretats en format de big band. Amb arranjaments i direcció de Pepe Balasch, l'espectacle combinarà la força del rock amb una posada en escena col·lectiva que incorpora múltiples veus i textures musicals.
La proposta vol acostar aquests clàssics a nous públics a través d'una lectura contemporània i amb una base formativa, mantenint l'essència de les peces originals però adaptant-les al format de gran conjunt instrumental.
Una formació nascuda a Sallent amb trajectòria consolidada
The Small Miller Band es va crear l'any 2010 a l'escola de música Cal Moliner de Sallent. Va néixer com una alternativa per donar cabuda als músics més joves que no podien accedir a la Big Bom Band, fet que explica el nom de la formació: Small, en referència a l'edat dels integrants, i Miller, en al·lusió a l'escola.
Amb més d'una dècada de trajectòria, la banda ha evolucionat musicalment gràcies a la participació en masterclass amb músics reconeguts com Perico Sambeat o Joan Díaz, així com a través d'intercanvis amb altres escoles de música i el Conservatori Municipal de Música de Manresa.
Un concert amb participació coral
L'actuació d'aquest dissabte comptarà també amb la participació de diverses formacions corals del territori. Hi prendran part el Cor Juvenil de l'Escola Municipal de Sant Joan de Vilatorrada, el Cor Jove de l'Escola municipal de música Cal Moliner de Sallent, la Societat Coral La Llanterna de Súria, la Coral Eswèrtia de Manresa i l'Atelier de la Coral Montau de Begues.
Aquesta col·laboració aportarà una dimensió coral al concert i reforçarà el caràcter col·lectiu de la proposta escènica.
Entrades a la venda
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 12 euros, amb descomptes fins a 10 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.