Núria Picas omple a Sant Fruitós amb una xerrada solidària contra el càncer

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages s'ha omplert aquest dijous per escoltar la ultrafondista Núria Picas en la conferència motivacional Ara o mai, un acte solidari destinat a recaptar fons per a la investigació contra el càncer. L'esdeveniment ha combinat esport, emoció i compromís social, amb una gran resposta del públic i la implicació de diverses entitats del territori.
Una trajectòria d'esforç i superació
Durant la seva intervenció, Núria Picas ha fet un recorregut per la seva trajectòria esportiva, des dels inicis amb la cursa de Cavalls del Vent fins a proves de referència com l'Ultra Pirineu. La corredora ha compartit experiències personals que van més enllà dels èxits, posant el focus en les dificultats i els aprenentatges que han marcat el seu camí.
Entre aquests moments, ha recordat la lesió de l'astragal i la retirada a l'Ultra Trail del Mont Blanc el 2015, un episodi que, segons ha explicat, va ser un cop dur però també una oportunitat per créixer. Aquella experiència la va impulsar a tornar-hi amb més força fins aconseguir la victòria l'any 2017.
Picas també ha parlat de la importància de la preparació integral, des dels entrenaments i l'alimentació fins al treball mental, i ha volgut tenir un record especial per a Emma Roca, referent de l'esport i traspassada a causa d'un càncer.
Un acte amb fort component solidari
La jornada ha estat marcada pel seu vessant solidari. L'acte l'ha obert l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, que ha donat pas a la intervenció de l'oncòloga Mariona Fígols. La doctora ha subratllat el paper clau de l'activitat física abans, durant i després d'un procés oncològic.
La presentació ha anat a càrrec del periodista Pau Brunet, mentre que la cloenda ha estat protagonitzada per Sergi Canal, fill d'Albert Canal -exnedador i jugador olímpic de waterpolo i impulsor del gimnàs Nat's-, que va morir el gener de 2025. Canal ha agraït la implicació dels assistents i la seva solidaritat amb la causa.
Recaptació per a la investigació
Tota la recaptació de les entrades es destinarà íntegrament a la investigació contra el càncer. A més, les persones que ho desitgin poden continuar fent donatius a través del gimnàs Nat's o mitjançant Bizum al número 648 10 24 23 amb el concepte Donatiu 9 d'abril.
La iniciativa ha estat impulsada pel gimnàs Nat's, el programa de Mecenatge d'Althaia i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en una acció conjunta que ha demostrat la capacitat del territori per mobilitzar-se al voltant de causes solidàries.