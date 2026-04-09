Sant Fruitós impulsa un taller gratuït d'arròs a la Fundació Alícia aquest dissabte

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 11 d'abril un taller gastronòmic gratuït centrat en la cuina de l'arròs a la Fundació Alícia. L'activitat, impulsada per l'Ajuntament i conduïda pel xef Josep Lozano, vol posar en valor aquest producte emblemàtic i oferir eines pràctiques tant a aficionats com a persones amb experiència als fogons.
Una sessió pràctica per descobrir els secrets de l'arròs
El taller Cuina i Arròs es durà a terme a la Fundació Alícia de Sant Benet de Bages entre les 10 del matí i 2/4 de 12 del migdia. La proposta se centrarà en l'elaboració d'arrossos de qualitat, amb una aproximació pràctica a les tècniques, consells i detalls que marquen la diferència a la cuina.
El xef Josep Lozano serà l'encarregat de conduir la sessió, en què es posarà especial èmfasi en les possibilitats gastronòmiques d'un ingredient profundament arrelat a la tradició culinària del municipi.
Activitat oberta amb places limitades
La iniciativa s'adreça a un públic ampli, des de persones que s'inicien a la cuina fins a aquelles que volen perfeccionar habilitats. L'objectiu és fomentar l'aprenentatge i el gaudi gastronòmic en un entorn especialitzat com el de la Fundació Alícia.
El taller és gratuït, però compta amb places limitades, fet que requereix inscripció prèvia per poder-hi participar.