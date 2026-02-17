Un arròs d'ossobuco s'imposa al concurs de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós

Un arròs d'ossobuco elaborat per la colla IESOS ha estat la millor proposta del concurs d'arrossos de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages. El certamen ha reunit 25 colles a competició i una desena més fora de concurs, en una jornada marcada per la qualitat i la creativitat culinària.
Alta participació i qualitat
L'edició d'enguany ha comptat amb 25 colles participants a concurs, a més de 10 equips que han cuinat fora de competició, consolidant així la implicació i l'ambient festiu que envolta aquesta cita gastronòmica.
El premi al plat més ben presentat ha estat per a la colla Els Parafullencs, amb un arròs amb galtes, bolets, foie i cargols. Pel que fa al guardó al plat més original, la distinció ha recaigut en la colla Roland Garros 26 per una paella de fricandó.
Un jurat de prestigi
El jurat ha estat integrat per Josep Lozano, Dani Barrionuevo i Maria Riba, membres de la Fundació Alícia, que han posat en valor el nivell tècnic, la creativitat i la qualitat de les propostes presentades.