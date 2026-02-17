José Manuel Aznar guanya el 51è Concurs de Pintura Ràpida de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós

L'artista de Sant Quintí de Mediona José Manuel Aznar s'ha proclamat guanyador del 51è Concurs de Pintura Ràpida de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages. El certamen, que ha comptat amb 27 obres d'arreu de Catalunya, ha repartit tres premis valorats en 700, 500 i 300 euros.
Un podi amb talent d'arreu del territori
José Manuel Aznar ha obtingut el primer premi, dotat amb 700 euros, amb una obra que ofereix una perspectiva de La Sagrera. El segon premi, valorat en 500 euros, ha estat per a Abel Florido Gandullo, de Sant Jordi de Cercs, mentre que el tercer guardó, amb una dotació de 300 euros, ha recaigut en Narcís Sala Cascón, veí de Lloret de Mar.
En aquesta 51a edició del concurs s'han presentat un total de 27 obres d'artistes procedents de diversos punts del territori català.
El jurat qualificador ha estat integrat per l'artista Emma Flores, el galerista Jaume Fornells, la professora d'art Xènia Flores, la directora cinematogràfica Anna Soler i la professora d'art Àlex Parra.
Exposició oberta fins al 28 de febrer
Les obres participants es poden visitar al Nexe Espai de Cultura fins al 28 de febrer. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, i els dissabtes, de 10 del matí a 2 del migdia.