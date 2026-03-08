DirVersos celebrarà la seva 50a sessió amb una jam poètica musical a Manresa

El col·lectiu poètic dirVersos arribarà aquest dimarts, 10 de març, a la seva 50a sessió amb una jam poètica musical oberta al públic. L'acte tindrà lloc a l'Espai Plàcido, al bar dels Els Carlins de Manresa, a partir de les set del vespre, amb micro obert i entrada lliure.
Un espai obert per compartir poesia
dirVersos és un espai per compartir poesia impulsat per un col·lectiu informal i obert de Manresa i rodalies que es troba periòdicament cada segon dimarts de mes des de l'any 2021.
El projecte promou diverses iniciatives relacionades amb la poesia, algunes d'elles en el marc del festival poètic Tocats de lletra, com ara slams poètics, tallers, mostres o jams.
Sessions en espais diversos de la ciutat
Les trobades mensuals es realitzen en espais canviants de la ciutat, que van des de tallers d'artistes fins a tallers mecànics, passant per parcs o terrats. Sovint, les sessions també es combinen amb altres expressions artístiques i culturals.
En les 49 sessions celebrades fins ara, convocades en 35 espais diferents de Manresa, s'hi han compartit les veus de 395 poetes d'arreu del món. La sessió d'aquest dimarts vol celebrar aquesta trajectòria amb una trobada festiva que combinarà poesia i música en format de participació oberta.