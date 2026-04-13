Zenobita edicions publica un quadern didàctic per descobrir Coaner

Zenobita edicions ha publicat Coaner, conèixer el poble, un quadern didàctic impulsat per l'entitat Amics de Coaner que ofereix una visió clara i divulgativa d'aquest nucli del terme de Sant Mateu de Bages. L'obra, redactada per Bernat Comas Ars, Ester Llobet Fornells i Josep Vilanova Ros, vol acostar el coneixement del territori tant a la població local com a totes les persones interessades en el món rural i la història del Bages.
Una aproximació global al territori
El llibre s'estructura en cinc grans blocs temàtics que permeten entendre Coaner des de diferents perspectives. En primer lloc, situa el poble en el seu context geogràfic i humà, tot reflexionant sobre la relació entre el món rural i la ciutat. A continuació, aprofundeix en el medi natural, amb una anàlisi del relleu, la geologia, els ecosistemes i la biodiversitat de l'entorn.
Història, vida pagesa i patrimoni
Un dels apartats centrals del quadern aborda Coaner com a poble de pagès, amb una mirada a les formes de vida tradicionals i als canvis experimentats al llarg del segle XX. També s'hi dedica un bloc a la història mil·lenària del nucli, amb especial atenció a l'etapa medieval i als processos de recuperació del poble.
El darrer apartat posa en valor el patrimoni local, amb capítols dedicats a elements destacats com l'església romànica, el santuari i el castell, configurant així una eina pedagògica completa per entendre la identitat del territori.
Presentacions a Súria i Valls de Torroella
La publicació es presentarà el dimarts 14 d'abril a l'Institut Mig-Món de Súria i el dijous 16 d'abril a la rectoria de Valls de Torroella.