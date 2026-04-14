Albert Blaya presenta a casa la seva radiografia sobre el fenomen Lamine Yamal

La llibreria Abacus de Manresa acollirà aquest dijous a les 7 de la tarda la presentació del llibre Univers Lamine Yamal, una obra d'Albert Blaya Sensat que analitza la irrupció del jove futbolista del Barça al panorama internacional. L'acte comptarà amb la participació del periodista Marcel Beltran i està obert al públic amb aforament limitat.
Una mirada al fenomen Lamine Yamal
El llibre Univers Lamine Yamal proposa una aproximació al meteòric ascens del jove jugador del FC Barcelona, que amb només divuit anys s'ha convertit en una de les figures més destacades del futbol mundial.
L'obra repassa la seva trajectòria des dels inicis al barri de Rocafonda fins a la seva consolidació al primer equip blaugrana, tot explorant els factors que han contribuït a convertir-lo en un talent precoç de projecció global.
Talent, pressió i construcció personal
Més enllà del vessant esportiu, el llibre aborda qüestions com la gestió de l'èxit, la pressió mediàtica i la construcció del caràcter d'un jove esportista exposat des de molt aviat a l'escrutini públic.
A través d'aquesta anàlisi, l'autor planteja una reflexió sobre què significa créixer sota els focus i com es configura la identitat en un entorn d'alta exigència.
Presentació amb mirada periodística
L'acte de presentació comptarà amb la participació del periodista Marcel Beltran, vinculat a la revista Panenka, que aportarà context i visió sobre el fenomen mediàtic i esportiu que envolta Lamine Yamal.
La conversa entre autor i periodista permetrà aprofundir en els continguts del llibre i obrir el debat amb el públic assistent.