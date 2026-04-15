El Ballet Flamenc de Barcelona portarà «Carmen» al Kursaal

El Ballet Flamenc de Barcelona actuarà per primera vegada al Kursaal de Manresa aquest dissabte 18 d'abril a les 6 de la tarda amb l'espectacle Carmen, una proposta que revisita el mite universal creat per Georges Bizet des del llenguatge del flamenc i amb una mirada contemporània.
Una reinterpretació flamenca d'un clàssic universal
Sota la direcció de David Gutiérrez, la companyia presenta una versió que manté l'essència del relat original però que el reformula a través de la dansa flamenca i elements de dansa moderna. L'espectacle compta amb un elenc de catorze ballarins i quatre músics en directe, que construeixen una posada en escena intensa i visualment potent.
En aquesta adaptació, Carmen esdevé una figura poderosa i apassionada que s'enfronta a un entorn desigual, convertint-se en símbol de llibertat i valentia. La relació amb el torero Escamillo articula una història carregada de tensió emocional que es desplega amb coreografies enèrgiques i moments destacats de zapateado.
Un espectacle amb mirada actual
La proposta va més enllà de la narrativa tradicional i planteja un viatge emocional al voltant de la passió, el dolor i la llibertat, alhora que introdueix una reflexió sobre la lluita contemporània pels drets de les dones. Aquesta lectura actual busca connectar amb públics diversos, tant amants de l'òpera com seguidors del flamenc.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per assistir a l'espectacle tenen un preu de 18 euros, amb descomptes de 12 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del seu web.