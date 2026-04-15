El CACiS presentarà a Calders les publicacions «Duets» i la revista «Calç»

El Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) presentarà aquest dissabte 18 d'abril dues de les seves publicacions editades el 2025, Duets i el segon número de la revista Calç, en un acte que tindrà lloc al Casal de Calders a les 7 de la tarda. Les dues obres posen en valor la creació contemporània vinculada al territori i els processos col·lectius de reflexió.
Un projecte comunitari amb mirada feminista
La publicació Duets recull els treballs desenvolupats durant dos anys als municipis de Calders, Moià i l'Estany, a la comarca del Moianès. Es tracta d'un projecte de creació comunitària basat en el diàleg i la reflexió compartida a partir de les experiències de les participants.
Les propostes incorporen el feminisme com a eix central, abordant perspectives ecofeministes, afrofeministes i educatives. Les artistes participants han estat Alèxia Lleonart, Helena Portella i Marina Berdalet, en col·laboració amb entitats locals i centres educatius.
Els resultats dels projectes es van exposar als municipis implicats, i ara la publicació en recull tant el procés com les valoracions de les participants.
Calç, un espai entre art, ciència i territori
D'altra banda, la revista anual Calç, editada pel CACiS - El Forn de la Calç, es consolida com un espai de connexió entre l'art contemporani i la geologia. La publicació entén el territori com a matèria i discurs, i integra projectes artístics, recerques, entrevistes i processos creatius.
El segon número inclou col·laboracions de diversos artistes i investigadors, així com treballs desenvolupats durant estades al centre, reforçant el vincle entre pràctica artística, ciència i sostenibilitat.