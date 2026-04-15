Onze projectes culturals de la Catalunya Central es donen la mà a Súria

Representants dels onze projectes artístics i culturals de la Catalunya Central impulsats en el marc del Programa de Cultura i Educació s'han reunit aquest dimarts a Cal Balaguer del Porxo, al Poble Vell de Súria, en una trobada per compartir experiències i reforçar la col·laboració entre el món educatiu i cultural. La iniciativa, promoguda pel Govern a través dels departaments de Cultura i d'Educació i Formació Professional, té com a objectiu fomentar l'aprenentatge, el pensament crític i l'equitat a través de les arts.
Una trobada per compartir i enfortir projectes
La jornada ha permès posar en valor la diversitat de propostes que s'estan desenvolupant a les aules de la Catalunya Central gràcies a aquesta línia d'ajuts. Els participants han pogut donar a conèixer els seus projectes, intercanviar metodologies i generar un espai de diàleg orientat a enriquir les iniciatives i potenciar l'enxarxament entre agents culturals i educatius.
La convocatòria destaca per la varietat de disciplines i enfocaments, amb projectes que combinen arts visuals, música, literatura, teatre o ciència, i que s'adrecen tant a alumnat de primària com de secundària. Tots ells comparteixen la voluntat d'adaptar-se a les necessitats dels centres i garantir la seva continuïtat en el temps.
Projectes que connecten art, territori i educació
Entre els projectes seleccionats hi ha propostes com Fer visible l'invisible, que explora les aigües subterrànies del Moianès amb alumnat de l'Institut del Moianès, o Ritmes per al desenvolupament personal i col·laboratiu, impulsat per la cooperativa Txarango a centres de l'Estany i Manlleu.
També destaquen iniciatives com Camins de paraules, amb rutes literàries a l'Alt Berguedà; Zub!ZER, que treballa arts plàstiques i sonores a escoles del Solsonès, o Comprensió lectora aplicada a la creació artística, que transforma poesia en instal·lacions a Roda de Ter. Altres projectes combinen art i ciència, com MicroArt, o connecten territori i creativitat, com La Lluna en un Cove o Una llavor, un test.
La convocatòria es completa amb propostes com Va de barroc!, Remoblem l'escola i Relats en relleu, que aborden des de la història artística fins al disseny o la memòria col·lectiva.
Més de 4.000 alumnes implicats arreu del país
Aquesta línia de subvencions, cofinançada pel Departament de Cultura i el Ministeri de Cultura, ha permès arribar a més de 4.000 alumnes i 190 centres educatius de Catalunya, incloses catorze Zones Educatives Rurals (ZER). L'objectiu és ampliar l'accés a la cultura, especialment en entorns rurals o de major vulnerabilitat social.
El programa s'inscriu en l'estratègia del Govern per promoure els drets culturals i consolidar una aliança estable entre educació i cultura. A través d'aquestes iniciatives, es busca reforçar les competències artístiques, fomentar la creativitat i garantir que l'accés a la pràctica cultural sigui una realitat des de la infància i al llarg de la vida.