El Kursaal acollirà més de mil alumnes en una nova edició del projecte Cantaxics

La sala gran del Teatre Kursaal de Manresa acollirà aquesta setmana una nova edició del projecte educatiu Cantaxics a les escoles, que mobilitzarà un total de 1.106 alumnes de cicle inicial de primària (1r i 2n) procedents de 32 centres educatius de la Catalunya Central. Entre dimarts i divendres s'hi representaran cinc funcions de la cantata Queralt somiatruites, en el marc del Servei Educatiu del teatre.
Aquest projecte és el primer dels cinc programes educatius que es desenvoluparan entre abril i maig al Kursaal, amb la participació global de prop de 5.000 alumnes, des de llars d'infants fins a 4t d'ESO.
Un projecte participatiu amb l'alumnat com a protagonista
El Cantaxics a les escoles està pensat perquè els infants es converteixin en protagonistes de l'espectacle, formant part del cor de la cantata. En aquesta sisena edició, uns 220 alumnes per sessió pujaran a l'escenari per interpretar l'obra en directe.
La proposta combina música, teatre i educació, i ofereix als participants una experiència artística col·lectiva que culmina amb la representació davant del públic.
Una història sobre la imaginació i els records
La cantata Queralt somiatruites explica la història d'una nena amb una imaginació desbordant que la fa flotar. Per evitar-ho, li administren un "xarop de realitat", però això li impedeix imaginar. La seva àvia li proposa una alternativa: omplir-se les butxaques amb pedres carregades de records. Així, totes dues emprenen un viatge per descobrir històries amagades.
L'espectacle compta amb text i lletres de Manel Justícia i música de Xavier Ventosa. La direcció escènica és a càrrec d'Albert Ruiz, mentre que la direcció musical dels cors recau en David Sisó. L'obra es presenta amb set músics en directe i amb Albert Ruiz i Sara Sanz com a narradors.
Un projecte vinculat a la creació musical educativa
Les cantates formen part del cicle Cantaxics impulsat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM), que cada any produeix una nova obra pensada per a infants. El Kursaal adapta aquestes propostes per apropar-les a l'alumnat escolaritzat més enllà de les escoles de música.
Queralt somiatruites es va estrenar fa deu anys al mateix Kursaal, en un encàrrec vinculat al Geoparc de la Catalunya Central amb l'objectiu de divulgar el patrimoni geològic del territori.
Cinc funcions i participació de centres de tota la Catalunya Central
Les representacions tindran lloc de dimarts a divendres, majoritàriament a les 6 de la tarda, amb dues sessions el divendres (2/4 de 5 i 2/4 de 8). Hi participen escoles de municipis com Manresa, Súria, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Calaf, Artés, Sallent o Navàs, entre d'altres.
Les entrades per assistir a les funcions tenen un preu de 8 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del seu web.