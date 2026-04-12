12 de abril de 2026

La Biblioteca de Sallent programa activitats familiars amb un taller sostenible i jocs de taula

Un Bibliolab per a infants i una nova sessió lúdica oberta a tots els públics centraran l'agenda dels propers dies

  La Biblioteca de Sallent tindrà una jornada de jocs de taula

Publicat el 12 d’abril de 2026 a les 20:57

La Biblioteca de Sallent ha organitzat per als dies 16 i 18 d'abril dues activitats adreçades a públic familiar, amb un taller infantil sobre sostenibilitat i una jornada de jocs de taula oberta a totes les edats.

Un taller per aprendre sobre sostenibilitat

El dijous 16 d'abril, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc el taller infantil Cotxe sostenible, una proposta que combina educació ambiental i tecnologia. L'activitat abordarà qüestions com les causes i efectes del canvi climàtic, així com els avantatges i inconvenients dels vehicles elèctrics.

Els participants construiran el seu propi cotxe sostenible i el faran funcionar mitjançant programació, amb el repte final d'una cursa fins a la meta. El taller forma part del programa Bibliolab i anirà a càrrec de TBkids. Està adreçat a infants de 7 a 12 anys i requereix inscripció prèvia.

Jocs de taula per a totes les edats

La programació continuarà el dissabte 18 d'abril a 2/4 d'11 del matí amb una nova sessió de Dissabtes de jocs de taula. L'activitat està pensada per compartir una estona lúdica en grup, tant per a adults com per a infants.

La sessió anirà a càrrec del club La Central del Joc de Sallent i no cal inscripció prèvia. Els participants podran descobrir nous jocs i gaudir d'un espai de trobada al voltant del joc compartit.

