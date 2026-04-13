El Tast de Jocs 2026 creix amb nous espais, més activitats i una programació ampliada

Manresa acollirà del 14 al 19 d'abril la 16a edició del Tast de Jocs, que arriba amb una programació més extensa i diversa al Centre Cultural el Casino. El festival, ja consolidat com una cita lúdica de referència a la ciutat i a la Catalunya Central, amplia horaris, espais i activitats amb l'objectiu d'arribar a nous públics i millorar l'experiència dels participants.
Més dies, més activitats i noves propostes
L'edició d'enguany manté el format de sis dies iniciat l'any passat, però incorpora novetats destacades com una Nit de Joc addicional el divendres i una oferta més àmplia d'activitats programades. Entre aquestes, hi haurà partides avançades, sessions de rol i rols ocults, així com tornejos de jocs amb presència d'autors de proximitat.
També es crearà un espai dedicat al procés de creació de jocs de taula, amb la participació de diversos dissenyadors, i s'organitzaran activitats formatives adreçades a alumnat i professionals de l'àmbit educatiu.
Nous espais i una experiència més completa
El festival comptarà amb una macroludoteca amb més de 700 jocs i espais permanents per a tots els públics, incloent jocs infantils, de construcció i de gran format. Com a novetat, s'incorporen espais temàtics, com una zona dedicada a jocs ambientats al Japó, i una terrassa exterior per jugar a les tardes amb jocs d'habilitat.
A més, es manté la gimcana lúdica amb sorteig de jocs, reforçant el caràcter participatiu de la proposta.
Un esdeveniment consolidat i participatiu
Organitzat pel CAE i el Club del Joc, el Tast de Jocs és gratuït i obert a tothom, tot i que algunes activitats requereixen inscripció prèvia. El festival comptarà amb una quarantena de persones voluntàries que dinamitzaran les sessions.
Des de l'organització es destaca la voluntat de fer créixer el festival tant en continguts com en públic, consolidant-lo com un espai de trobada que promou el joc com a eina educativa, social i comunitària.