El programa Singulars del CAE tanca amb un 78,5% d'inserció laboral però sense futur garantit

El projecte Singulars: Dinamitza't, impulsat pel CAE i adreçat a joves d'entre 18 i 29 anys en situació d'atur o vulnerabilitat, finalitza aquest 31 de desembre amb uns resultats que consoliden el seu impacte en l'ocupabilitat juvenil, tot i la incertesa sobre la seva continuïtat l'any vinent.
Un balanç d'èxit en inserció laboral i retorn als estudis
La darrera edició del programa Singulars: Dinamitza't es tanca amb un balanç qualificat d'excel·lent per part de l'entitat promotora. Segons les dades del CAE, un 78,5% dels 15 joves participants aquest 2025 han aconseguit inserir-se laboralment o retornar al sistema educatiu reglat. D'aquest total, un 42,8% ho ha fet en l'àmbit del lleure educatiu, mentre que la resta s'ha incorporat a altres sectors o ha reprès itineraris formatius per millorar la seva qualificació.
El projecte està finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons estatals i té com a objectiu millorar l'ocupabilitat i l'apoderament de joves que es troben en situacions de vulnerabilitat. Malgrat els bons resultats, el CAE lamenta que, a hores d'ara, el programa no tingui garantida la continuïtat de cara al 2026.
Formació especialitzada adaptada al mercat laboral
Un dels eixos centrals del programa ha estat l'aposta per una formació qualificada i ajustada a les necessitats reals del sector. En aquesta edició, dotze dels quinze participants han obtingut el Certificat de Professionalitat de Dinamització d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, amb un percentatge de finalització del 86,6%.
El procés formatiu s'ha complementat amb vuit visites a empreses i entitats, com la Fundació La Xarranca o el Taller del Bosc, que han permès als joves conèixer de primera mà diferents entorns laborals, maneres de treballar i establir els primers contactes professionals. Segons el CAE, aquest contacte directe amb el món laboral és clau per facilitar la transició cap a la feina.
Acompanyament integral i creixement personal
El Singulars: Dinamitza't no es limita a la formació tècnica. El programa ofereix un acompanyament integral que inclou sessions d'orientació individuals i grupals, on es treballen competències transversals, la gestió emocional, l'elaboració de currículums competencials i les tècniques de recerca de feina.
Paral·lelament, s'han dut a terme activitats socioculturals com la Minitransèquia o el Tast de Jocs, així com sessions de gimnàstica emocional, amb l'objectiu de reforçar l'autoconeixement, l'autoestima i la cohesió del grup. Aquests elements, segons l'organització, són determinants per afavorir la inserció laboral i l'autonomia personal dels participants.
Històries que posen rostre a les dades
Darrere de les xifres, el projecte ha generat itineraris personals que exemplifiquen el seu impacte. És el cas de Nour Renbouk, que ha obtingut el Certificat de Professionalitat i ja treballa a la Fundació La Xarranca com a tècnica de reforç acadèmic per a infants i joves del programa Lúcids.
També destaca el recorregut de Júlia Prat, que després d'un període desvinculada del sistema educatiu s'ha matriculat a l'escola d'adults per preparar la prova d'accés a grau superior, combinant els estudis amb feines a La Xarranca i en una empresa del sector gràfic.
La coordinadora del projecte, Vanesa Fernández, assenyala que "el programa confirma, un cop més, que amb formació especialitzada i un acompanyament ajustat, els joves amb més dificultats poden reincorporar-se al mercat laboral o retornar al sistema educatiu", i lamenta que no tingui continuïtat quan "aquest percentatge d'inserció i retorn formatiu és la millor prova que invertir en el talent jove és apostar pel futur".
Incertesa sobre el futur del programa
El director del CAE, Nasi Muncunill, alerta que la manca de garanties sobre la continuïtat del programa pot debilitar les entitats i les seves estructures tècniques. Des del 2016, el CAE ha desenvolupat aquests programes de manera continuada, fet que li ha permès incorporar i mantenir una orientadora i una prospectora laborals.
Segons Muncunill, el fet que encara no s'hagi publicat la convocatòria i que no hi hagi cap garantia que es faci pròximament comportarà que aquests dos llocs de treball no tinguin continuïtat més enllà del 31 de desembre. Davant d'aquesta situació, el CAE demana a les administracions que repensin l'estratègia de finançament en ocupació juvenil i garanteixin la continuïtat de programes com el Singulars, que acumulen resultats per sobre de la mitjana i trajectòries personals que demostren que funcionen.