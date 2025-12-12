El Campi qui Jugui celebrarà 40 anys amb més espais familiars, memòria històrica i activitats noves

El Campi qui Jugui arriba als 40 anys amb una edició especial que mirarà al passat i al futur: espais expositius, activitats històriques recuperades, més propostes per als infants de 0 a 3 anys, espais intergeneracionals i noves mesures d'inclusió. El saló, que al llarg de quatre dècades ha rebut més de mig milió de visitants i ha organitzat 1.200 activitats, tornarà al Palau Firal del 27 de desembre al 4 de gener.
Quaranta anys d'un projecte que ha marcat generacions
El Saló de la Infància i la Joventut de Manresa celebra enguany quatre dècades de trajectòria, un aniversari que arriba carregat de memòria històrica, novetats i la voluntat de continuar sent un espai de joc, aprenentatge i convivència per a les famílies de Manresa i comarca. Des de la primera edició, l'any 1985, organitzada per la Jove Cambra de Manresa, més de mig milió de persones han passat pel Campi qui Jugui i s'hi han organitzat fins a 1.200 activitats.
El saló tornarà a obrir portes al Palau Firal del 27 de desembre al 4 de gener, cada tarda entre les 4 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre, amb l'excepció del 31 de desembre, quan tancarà mitja hora abans. Aquesta edició, que porta per eix temàtic les quatre dècades d'història del certamen, reivindicarà la tasca de les persones voluntàries i de les entitats que van donar vida al projecte i que l'han fet créixer generació rere generació.
Un recorregut per la memòria del saló
Coincidint amb els 40 anys, el Campi qui Jugui proposarà un viatge emocional a través de la seva història. El Palau Firal acollirà un espai expositiu amb els cartells de totes les edicions, inclòs el del 40è aniversari, creat per l'artista Eduard Sisquella Vilà.
També s'hi recuperaran algunes de les activitats que van triomfar en dècades passades, com la trobada de vehicles d'emergències -que permetrà a infants i joves descobrir per dins cotxes de policia, ambulàncies i camions de bombers, i conèixer l'Otto, el gos de la Policia Local, i gossos de rescat de Creu Roja-, la Verema amb l'aixafada de raïm o els circuits d'aventura a l'exterior.
Una edició amb més espais per als infants de 0 a 3 anys
L'organització ha detectat, en les edicions recents, un augment notable de participació d'infants de 0 a 3 anys. Per això, aquesta edició amplia els espais i les activitats pensades específicament per a aquesta franja d'edat, sense reduir les propostes destinades als grups d'edat més grans.
A més, es reforça el caràcter familiar del saló amb nous espais intergeneracionals que permetran que adults i infants comparteixin jocs i experiències en un entorn pensat per al gaudi conjunt.
Presentació oficial amb èmfasi en la innovació
La regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez Pulido, i el director de l'Associació Campi qui Jugui, Lluís Thomen, han presentat les novetats destacant la voluntat de mantenir l'essència del saló alhora que s'hi incorporen mirades noves.
Per a l'organització, el 40è aniversari és una oportunitat per homenatjar la història del projecte i, alhora, consolidar-lo com un referent en el foment del joc, la creativitat i els valors comunitaris.
Espectacles, visites especials i una programació que creix
Els espectacles en viu tornaran a ser un dels puntals del Campi qui Jugui. Enguany hi haurà la visita de la Fada Belluerna el 28 de desembre, que acomiadarà amb els infants les últimes hores de la seva estada a la ciutat, i també la presència de la colla castellera Tirallongues.
Del 30 de desembre al 4 de gener, la programació inclourà una festa de Cap d'Any, una festa de benvinguda al 2026, un bingo familiar especial pels 40 anys, la tradicional Discocampi i un concert final de festa amb el grup Xiula. Entitats culturals locals oferiran actuacions durant diversos dies del saló.
La programació global supera la trentena d'activitats, entre les quals destaquen:
Espais per als més petits
- Campi xics: un entorn pensat per als infants de 0 a 3 anys, adaptat a les seves necessitats i ritmes.
- Aventura-xics: circuit de psicomotricitat perquè els més petits puguin explorar i descobrir el moviment.
- El corral d'en Pau: un espai per convertir-se en petits grangers i descobrir el món rural.
Activitats creatives i de joc
- Tallers creatius: sis propostes temàtiques vinculades al 40è aniversari, com l'estampació d'una tassa commemorativa, la creació de postals o un taller de piruletes de xocolata de comerç just.
- Kapla: peces de fusta per crear estructures imaginatives i fomentar la creativitat i la concentració.
- Photocall del 40è aniversari: un espai decorat per immortalitzar la visita al saló.
Propostes de moviment i aventura
- Inflables: pensats per a infants de diverses edats.
- Pista americana: un circuit d'obstacles gegant que combina agilitat, salt, equilibri i diversió.
- Sorral: un espai inclusiu de joc lliure, ple de materials perquè els infants puguin explorar textures i formes.
Activitats de reflexió i descoberta
- Espai Rainbow: tòtems interactius que conviden a reflexionar de manera lúdica sobre la diversitat, combinant cossos i formes que representen la riquesa col·lectiva.
- La ciutat dels infants - Construïm un món millor: una proposta perquè els més petits imaginin i construeixin, des de la seva mirada, una ciutat més justa i respectuosa.
Activitats esportives
Amb la col·laboració dels clubs Egiba i Esport7, hi haurà propostes esportives que combinen moviment, coordinació i joc.
Activitats a l'exterior: aventura, circuits i atraccions
A l'espai exterior del Palau Firal s'instal·laran algunes de les activitats més esperades: el circuit d'aventura, la tirolina, inflables, atraccions diverses i els autos de xocs ecològics. Els infants i joves més aventurers tindran a la seva disposició un circuit de monopatins, així com l'espai gammer Kapla +8, pensat per a noves formes de joc creatiu.
Servei complet i mesures per a una experiència més accessible i inclusiva
El saló ofereix també tota una xarxa de serveis pensats per garantir una experiència còmoda i accessible a totes les famílies: servei de restauració, zona de pícnic, espai de lactància, canviador per a nadons, pàrquing gratuït, guarda-roba, més banys disponibles i màquina de productes de comerç just.
A més, un autobús urbà connectarà cada 30 minuts el centre de Manresa amb el Palau Firal, facilitant l'arribada sense vehicle privat.
L'edició del 40è aniversari aposta, de manera especial, per millorar la inclusió. Per primera vegada, hi haurà una tarda amb baixos estímuls sensorials, el 29 de desembre, pensada per a infants i famílies amb sensibilitat als sons forts, a la música ambiental o als estímuls visuals intensos.
També s'habilitarà un espai calma, una sala silenciosa i controlada on els infants podran descansar, reduir estrès o regular-se després d'estones de molta activitat.
Venda d'entrades i recomanacions d'accés
La venda d'entrades s'activarà el 18 de desembre a través del web del Campi qui Jugui. Tot i que cada dia es reservaran entrades per a la venda presencial al mateix Palau Firal, l'organització recomana adquirir-les per internet davant la previsió d'una alta demanda i per garantir una millor gestió de l'aforament.
Els preus es mantenen accessibles: entrada gratuïta per als nadons de mesos; 3 euros per als infants d'1 a 3 anys; 6 euros per als infants i adolescents de 4 a 16 anys; i 2 euros per als adults i persones majors de 16 anys.
Valors, pedagogia i impacte comunitari
Des dels seus inicis, el Campi qui Jugui ha estat més que un espai de joc: ha estat un projecte educatiu i comunitari. En quaranta anys, més de 3.000 monitors i monitores han treballat al saló, sovint en el que ha estat el seu primer contracte laboral vinculat al lleure i l'educació.
La programació sempre ha incorporat valors com la solidaritat, la sostenibilitat, el comerç just, el respecte a la diversitat i la convivència. En un context de canvi constant, l'organització ha reivindicat que el joc és una eina essencial per transmetre valors i construir una ciutadania crítica, empàtica i compromesa.
El saló és també fruit d'un treball compartit entre l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Campi qui Jugui, formada per persones voluntàries vinculades al lleure, la pedagogia i el món associatiu. El CAE dona suport a la coordinació i contractació del personal.
L'edició d'aquest 2025 vol reconèixer explícitament la feina de totes les persones i institucions que, al llarg de quatre dècades, han fet possible un espai que continua sorprenent i emocionant.
Un 40è aniversari que mira endavant
Amb aquesta edició especial, el Campi qui Jugui reafirma el seu paper com un dels esdeveniments més estimats del calendari nadalenc manresà. Quaranta anys després, continua sent un espai imprescindible per entendre com la ciutat creix, es relaciona i aposta pel joc com a eina educativa.
L'aniversari combina tradició, innovació i una clara voluntat de seguir adaptant-se a les noves generacions, mantenint viva una essència que ha acompanyat centenars de milers de famílies. El Campi qui Jugui torna, un any més, amb el mateix esperit que l'ha fet únic: ser un punt de trobada per créixer jugant.