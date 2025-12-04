Mercats de Nadal: propostes al Bages i al Moianès

Ja estem submergits en el mes de desembre i això vol dir que, qui més qui menys, ja ha començat a decorar la casa i l'arbre amb motius nadalencs, ha comprat regals per lliurar als seus compromisos o ha omplert el rebost amb dolços i productes típics de les festes. Per ajudar en aquestes tasques i per ambientar-se, encara més, en la màgia d'aquestes dates, ciutats i pobles organitzen mercats típics de Nadal, amb actes que els acompanyen.
Aquests són els més populars que es fan al Bages i al Moianès.
Fira de Santa Llúcia de Manresa
Manresa celebrarà una nova edició de la Fira de Santa Llúcia els dies 13 i 14 de desembre, amb parades a la plaça Major i, dissabte, també a la Baixada de la Seu, en un cap de setmana que omplirà el Centre Històric d'artesania, decoració nadalenca, alimentació i activitats festives. El dissabte destacarà el Pintxo Loto de Santa Llúcia amb sorteig, així com l'ofrena de ciris i els actes de Santa Llúcia al claustre de la Seu, la missa i el concert del Conservatori. A la tarda hi haurà espectacle itinerant de percussió, cantada de nadales, l'espectacle familiar Fades de Neu i el recital Nadal en Vers. Durant tot el cap de setmana s'oferiran tallers creatius, tastos de Vinalium, sessions del Tió Gegant i, diumenge, una ballada del Grup de Dansa Cor de Catalunya i una xocolatada solidària per tancar la fira.
Mercat de Nadal de Sant Fruitós
Sant Fruitós de Bages inaugurarà aquest divendres 5 de desembre el seu Mercat de Nadal, que arriba amb més parades, ambientació especial i noves atraccions per a totes les edats. El mercat obrirà durant el pont de la Puríssima -els dies 5 (tarda), 6, 7 i 8- i continuarà els caps de setmana del 13 i 14 i el 20 i 21 de desembre. Enguany, el recinte incorpora com a gran novetat una nòria, disponible només el primer cap de setmana, que s'afegeix als reclams habituals com la pista de gel, l'única de la comarca, que s'inaugurarà aquest dissabte.
Mercat de Nadal de Fonollosa
El Mercat de Nadal de Fonollosa, que se celebrarà el 20 i 21 de desembre, acollirà més de quaranta parades, entre artesania local, creadors del territori i comerços del municipi. Entre les activitats destacades hi ha l'espectacle infantil Oncle Buscall, el taller de galetes del Forn de Fonollosa, la recerca del tió municipal de Locigronet i l'espectacle de Màgic Pol, a més d'una sessió de cinema familiar nadalenc.
Fira del Tió de Moià
En el marc de les festes de Nadal, Moià celebra la Fira del Tió al centre del municipi el proper 21 de desembre, amb paradetes nadalenques, gastronòmiques i d'artesania. No hi han faltat tampoc les actuacions musicals, el Tió solidari, la parada de La Marató, o la trobada de plaques de cava i de col·leccionisme.
Altres fires i mercats de Nadal