El Galliner celebrarà 30 anys al capdavant de les arts escèniques de Manresa amb Joan Font al Kursaal

L'Associació Cultural El Galliner celebrarà aquest diumenge, 21 de desembre, el seu 30è aniversari com a entitat responsable de la programació municipal d'arts escèniques a Manresa amb un acte central al teatre Kursaal. La commemoració tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala gran i inclourà la representació de El venedor de fum, de Joan Font, fundador de la companyia Comediants.
Trenta anys de programació cultural
El Galliner es va crear a finals de 1995 i, des d'aleshores, ha estat l'entitat encarregada de la programació municipal de teatre i dansa a Manresa, i també de música des del 2007, coincidint amb la inauguració del Kursaal. L'espectacle escollit per celebrar l'aniversari és especialment simbòlic, ja que estava previst per a la celebració de l'any passat però no es va poder dur a terme a causa d'un accident domèstic del seu protagonista.
Amb aquesta funció, l'entitat vol recordar també la seva presentació pública, que va tenir lloc el 24 de desembre de 1995 amb l'Acció Kursaal 2006, una visita teatralitzada a l'equipament del passeig Pere III quan encara estava tancat. Aquell dia es van posar a la venda les entrades per a la reinauguració del teatre, prevista aleshores per al 2006.
Una celebració anual que aquest any es trasllada al Kursaal
Des de fa anys, pels volts del 24 de desembre, El Galliner reuneix membres històrics de l'entitat, espectadors fidels, col·laboradors, representants institucionals, mitjans de comunicació i públic en general per celebrar l'aniversari amb un espectacle especial. Habitualment, la festa té lloc al teatre Conservatori i culmina amb un pastís elaborat per la Pastisseria El Cigne i un brindis col·lectiu a l'escenari, però en aquest aniversari rodó la celebració s'ha traslladat al Kursaal.
El venedor de fum, un viatge pel teatre i la memòria
A El venedor de fum, Joan Font proposa un espectacle unipersonal que combina gegants, capgrossos, màscares, titelles, ombres xineses, improvisacions i records personals. L'obra ofereix un recorregut per la poètica de Comediants i per la història sociocultural recent del país, alhora que reflexiona sobre què significa ser un home de teatre.
Entrades i invitacions
Les entrades es poden adquirir a través del web del Kursaal i a les taquilles del teatre. Les persones amb Carnet Galliner disposen d'una invitació, mentre que la resta d'entrades tenen un preu únic de 20 euros.
Una entitat clau en la dinamització cultural
Al llarg de les darreres tres dècades, El Galliner ha tingut un paper destacat en la dinamització sociocultural del Bages, organitzant xerrades, exposicions, presentacions de llibres i taules rodones. L'any passat va formar part de les entitats impulsores de l'Any Guimerà i de l'Any Clavé, amb propostes com la posada en escena de La Santa Espina al teatre Conservatori.
Actualment, l'equip gestor del Galliner està format per una quinzena de persones que es reuneixen setmanalment al Kursaal per planificar la programació de música, teatre, dansa i circ dels equipaments de la ciutat. Al llarg d'aquests 30 anys, l'entitat ha rebut diversos premis i reconeixements, el darrer dels quals el Premi COFAE, lliurat el passat mes d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa.