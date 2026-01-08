Una marxa lenta de tractors a la C-16 a Sallent concentra pagesos contra l'acord UE-Mercosur

Una marxa lenta de tractors a la C-16 a Sallent en sentit Berga concentra aquest dijous pagesos de diverses comarques per protestar contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. La mobilització forma part d'una jornada de talls i afectacions al trànsit en diversos punts de Catalunya per reivindicar millores per al sector i alertar sobre els riscos del pacte comercial.
Concentració a Sallent i afectacions al trànsit
Segons el Servei Català de Trànsit, la C-16 a Sallent registra aquest dijous una marxa lenta que aplega pagesos procedents d'Osona, el Bages, l'Anoia i el Berguedà. La protesta provoca retencions en sentit Berga, amb una circulació molt lenta que afecta especialment els vehicles pesants i de pas.
A més de Sallent, els tractors han provocat talls i marxes lentes a diferents punts del territori: l'AP-7 entre Borassà i Vilademuls, l'N-II a Bàscara i Pontós, la T-11 i l'A-27 a Tarragona, l'A-2 a Bell-Lloc d'Urgell i Golmés, així com al Coll d'Ares, on es preveu una concentració transfronterera amb roda de premsa del moviment Revolta Pagesa.
Reivindicacions del Gremi de la Pagesia
El Gremi de la Pagesia considera que l'acord UE-Mercosur tindrà un efecte "devastador" sobre l'agricultura catalana. El portaveu Jordi Ginabreda ha denunciat que el pacte posa en risc la seguretat alimentària i permet l'entrada de productes amb pràctiques prohibides a Catalunya, com certs pesticides o hormones de creixement.