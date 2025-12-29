Les tractorades també surten de Sallent per exigir el control urgent de la fauna salvatge

Aquest dilluns, centenars de tractors han sortit des del Lleó de Sallent i també de Gurb i Cervera cap a l'Eix Transversal en una mobilització convocada per Unió de Pagesos. El sector reclama al Govern mesures urgents per reduir la sobrepoblació de fauna cinegètica, especialment senglars, cabirols i conills, que causen morts d'animals, pèrdues de collites i problemes de salut animal.
Mobilització i recorregut de la tractorada
Les primeres columnes de tractors han sortir de Sallent cap a l'Eix Transversal, trobant-se amb altres participants procedents de Girona, Ponent, l'Anoia i altres punts de Catalunya. En total, la protesta ha aplegat uns 350 tractors entre Gurb i Cervera. Durant la marxa, s'han produir talls parcials a l'autovia i moments de tensió amb conductors, però sense incidents greus. Els tractors han dut pancartes i s'ha llegit un manifest que recordava la necessitat d'actuar amb urgència per evitar que la fauna salvatge provoqui més danys a les explotacions agrícoles i ramaderes.
Exigències del sector i amenaça de noves accions
Els pagesos han reclamat indemnitzacions pels danys causats per senglars, cabirols i conills, així com permisos excepcionals de caça i més mesures de prevenció sanitària. Segons els responsables d'Unió de Pagesos, la inacció de l'Administració ha convertit algunes espècies en "plaga", i l'objectiu és veure "canvis reals amb els seus ulls". El sector ha avisat que, si no es prenen mesures efectives, continuarà sortint al carrer i que la propera acció podria tenir impacte a nivell europeu.