L'Ajuntament dedica el calendari del 2026 a la fauna del riu Cardener al seu pas per Manresa

L'Ajuntament de Manresa distribuirà a partir de dissabte el calendari de l'any 2026 que, en aquesta ocasió, està dedicat a la rica biodiversitat de la fauna del riu Cardener al seu pas per la ciutat. Les fotografies incloses capturen esplèndidament la fauna local en el seu hàbitat natural gràcies a l'objectiu de Jaume Morera Barreda, un reconegut fotògraf d'Olesa de Montserrat especialitzat en paisatge i fauna, format a l'Escola Massana i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.
El calendari ofereix una col·lecció d'imatges captivadores: un picot garser gros al gener, una llúdriga al febrer, un blauet al març, un pardal xarrec a l'abril, una oreneta comuna al maig, un puput al juny, un bernat pescaire al juliol, un polaines lívid a l'agost, un martinet blanc al setembre, una tortuga de rierol a l'octubre, un estol d'esplugabous al novembre, i un corb marí gros al desembre. Complementant aquestes imatges principals, també es troben instantànies de moments quotidians al voltant del riu, com escolars gaudint de les vistes, persones passejant pel parc del Cardener, i fauna local com esquirols i libèl·lules.
L'edició d'aquest calendari té com a objectiu destacar les millores recents en l'entorn del riu. Aquestes millores han inclòs la recuperació de vegetació de ribera, en l'accessibilitat al riu i l'enderrocament d'estructures obsoletes, tot contribuint a un procés de revitalització que vol potenciar l'ús ciutadà i la funció ecològica del Cardener com a corredor natural. El riu, ara ple de vida, s'està transformant en un espai valuós pel seu patrimoni natural que queda reflectit en les imatges d'aquest calendari.
En total, s'han produït 6.100 exemplars del calendari, que es podran recollir gratuïtament a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 20). També se'n distribuiran a diverses residències i llars d'avis, assegurant que aquesta obra arribi a tots els racons de la comunitat.