Castellbell i el Vilar iniciarà al gener el Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar començarà el pròxim mes de gener la redacció del Pla Especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del municipi, una eina que ha de permetre millorar la gestió del sòl rústic i donar resposta a les consultes de particulars.
Una eina per ordenar i protegir el sòl no urbanitzable
El nou pla permetrà al consistori disposar d'un inventari exhaustiu de totes les masies existents al terme municipal, amb informació detallada de cada construcció, els usos permesos i el seu valor patrimonial. A través d'aquest document es vol protegir el patrimoni rural, evitar enderrocs o transformacions inadequades, regular reformes i possibles canvis d'ús i, alhora, oferir més seguretat jurídica als propietaris.
Segons l'Ajuntament, el catàleg respon a la necessitat de donar criteri i claredat a les nombroses peticions rebudes en relació amb actuacions en sòl no urbanitzable.
Presentació oberta a la ciutadania
Els tràmits i l'abast del procés d'elaboració del Pla Especial es presentaran públicament el pròxim 15 de gener, a partir de les 6 de la tarda, a la sala de plens de l'edifici Joan Masats. L'acte és obert al conjunt de propietaris de masies, cases rurals i altres construccions situades en sòl no urbanitzable.