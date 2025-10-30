Manresa comença a distribuir imants per localitzar masies i cases aïllades en cas d'emergència

L'Ajuntament de Manresa ha començat a repartir els imants amb codis únics d'identificació per facilitar la localització de masies i edificacions aïllades del terme municipal en situacions d'emergència. El projecte, fruit de la col·laboració entre el Departament d'Interior, el Consell Comarcal del Bages i el consistori, permetrà una resposta més ràpida i precisa dels serveis d'assistència.
Una eina per millorar la resposta en emergències
Aquests dies, l'Ajuntament de Manresa està distribuint cartes informatives als veïns de les zones rurals del municipi, que poden recollir els seus imants personalitzats a les dependències de Protecció Civil, ubicades a la primera planta del Palau Firal (carrer de Castelladral, 5).
Cada imant inclou un codi identificatiu únic que correspon a una masia, casa o edificació disseminada. En cas d'emergència, aquest codi permet als serveis del 112 conèixer de forma immediata el punt exacte des d'on es truca, sense necessitat que la persona afectada hagi de donar indicacions sobre com arribar-hi. D'aquesta manera, es redueix el temps de resposta i s'agilitza la tasca dels equips d'intervenció.
Prop de 500 edificacions codificades
En total, s'han codificat 497 edificacions dins del terme municipal de Manresa. Cada una disposa del seu codi personalitzat, que figura en l'imant lliurat i que s'ha de col·locar en un lloc visible dins l'habitatge. Aquest sistema permet una localització precisa, fins i tot en punts remots o de difícil accés.
El projecte té com a objectiu millorar la seguretat dels residents en zones rurals, on sovint la manca de referències clares pot dificultar l'arribada ràpida dels equips d'emergència, especialment en casos d'incendis, accidents o urgències mèdiques.
Un projecte de col·laboració institucional
Aquesta iniciativa és el resultat d'un llarg procés de coordinació iniciat l'any 2018, que ha inclòs diverses fases de validació de dades, generació i correcció de codis fins a arribar a la distribució actual.
El projecte s'ha desenvolupat conjuntament entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa, i s'integra dins del Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT).
Aquesta eina és accessible per tots els cossos d'emergència que operen al territori -Policia Local, Bombers, SEM, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Agents Rurals-, garantint una resposta coordinada i eficient davant qualsevol eventualitat.