La Cavalcada de Reis de Manresa es renova del tot i dobla pressupost per créixer amb força

L'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages impulsen una Cavalcada totalment renovada per al 2026, amb nou disseny de carrosses, música original i una escenografia reformulada. El projecte, dirigit artísticament per Enric Llort Alegre, aposta per la participació ciutadana i per reforçar la qualitat artística, amb un pressupost que dobla el de l'any passat.
Una Cavalcada amb imatge i esperit renovats
La Cavalcada de Reis del 2026 serà una de les més transformades de les últimes dècades. L'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages, entitat organitzadora, han anunciat una renovació integral que afecta tots els àmbits del projecte: des del disseny de les carrosses fins a la música i l'escenografia. L'objectiu és donar un nou impuls a una de les festes més estimades de la ciutat i reforçar-ne el caràcter col·lectiu i participatiu.
El nou equip artístic està encapçalat per Enric Llort Alegre, director, actor i guionista amb més de trenta anys d'experiència als escenaris de Catalunya i de l'Estat. La seva incorporació marca l'inici d'una nova etapa que vol combinar la tradició de la Cavalcada amb una posada en escena més contemporània i visualment atractiva.
Entre les novetats més destacades hi ha el nou disseny de les carrosses, un total de nou estructures completament renovades. Les noves carrosses incorporaran més il·luminació, una estètica actualitzada i un sistema de so més potent, amb la voluntat de crear un espectacle visual i sonor que connecti amb el públic de totes les edats. També s'hi afegirà música original, concebuda específicament per a aquesta edició.
Treball conjunt amb el teixit associatiu
L'Agrupació Cultural del Bages comptarà amb la col·laboració del Casal Dansaires Manresans i del Grup Sardanista Dintre el Bosc, així com amb diverses entitats culturals, veïnals i educatives de la ciutat. Tant des de la nova direcció artística com des de l'organització, es treballa per involucrar-hi el màxim nombre de col·lectius possibles i mantenir l'esperit participatiu que sempre ha definit la festa.
Aquesta voluntat de sumar esforços s'emmarca en l'objectiu de consolidar la Cavalcada com una gran festa compartida, que reflecteixi la diversitat i la vitalitat de Manresa.
Pressupost doblat i aposta per la qualitat
Per fer realitat aquesta renovació, l'Ajuntament de Manresa ha duplicat el pressupost respecte a l'any anterior. L'edició del 2026 comptarà amb prop de 150.000 euros, davant dels 75.000 de la Cavalcada del 2025. L'increment permetrà millorar les infraestructures tècniques, el disseny escenogràfic i la producció artística.
Segons fonts municipals, aquesta aposta respon a la voluntat de reforçar un dels esdeveniments més multitudinaris del calendari manresà, capaç d'aplegar milers de persones cada any als carrers de la ciutat.
Crida a la participació ciutadana
La nova direcció artística i l'organització han fet una crida oberta a la participació. Fins ara, ja hi ha prop de 200 persones inscrites procedents de diverses entitats i col·lectius. Totes les persones majors de 12 anys que vulguin formar part de la Cavalcada poden inscriure's a través del formulari habilitat fins al 30 de novembre.
L'Ajuntament i l'Agrupació Cultural del Bages destaquen que la implicació ciutadana és "essencial" per mantenir viu l'esperit d'una festa que és, sobretot, de la gent.
Una nova etapa per a una festa molt estimada
Amb aquesta nova etapa, la ciutat de Manresa vol consolidar la Cavalcada com un projecte de ciutat, obert i participatiu, que evoluciona sense perdre les seves arrels. La regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, ha subratllat que "comencem una nova etapa, amb una nova direcció artística i una gran aposta per fer créixer la Cavalcada", destacant la voluntat de fer-ne "una festa més viva, més participativa i amb més màgia que mai, motiu d'orgull per a tota la ciutat".
La Cavalcada del 2026, per tant, es presenta com una edició de transició i d'esperança, amb un esperit renovat que busca implicar tota la ciutadania i convertir la nit del 5 de gener en una experiència encara més vibrant i compartida.
Dues últimes edicions controvertides
La renovació de la Cavalcada arriba després que l'anterior direcció artística plegués en bloc a finals de gener després de dues edicions que havien estat controvertides per bona part de la població per la seva estètica moderna i "allunyada dels valors religiosos o tradicionals". En aquell moment, els responsables de la Cavalcada van alegar que "sense un pressupost adequat, sense una planificació adequada, sentint-nos qüestionats a cada moment i sense la llibertat de poder fer caminar un projecte molt clar i que se'ns va comprar", entenien que "no té sentit" continuar treballant en una proposta "que ja ni tan sols és la nostra".