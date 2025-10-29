Les obres del Parc Tecnològic del Bages avancen i Manresa i Sant Fruitós en celebren el progrés

Les obres d'urbanització del Parc Tecnològic del Bages, situat entre Manresa i Sant Fruitós, progressen segons el calendari previst i està previst que finalitzin l'abril del 2026. Els alcaldes dels dos municipis han visitat aquest dimecres el sector i han posat en valor la col·laboració institucional que ha permès reprendre un projecte estratègic per al desenvolupament econòmic del territori.
Una actuació que recupera un projecte aturat des del 2013
L'actuació, impulsada en el marc del Consorci de l'Agulla, format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós de Bages, permetrà culminar la urbanització del Parc Tecnològic, un espai que es va començar a desenvolupar fa quinze anys però que va quedar aturat el 2013.
Les obres, iniciades el gener passat, estan liderades per la Junta de Compensació, formada pels propietaris dels terrenys -entre els quals hi ha l'Ajuntament de Manresa, l'Institut Català del Sòl (Incasòl), Aigües de Manresa i propietat privada-. El projecte preveu completar la totalitat del sector i convertir-lo en un pol d'atracció per a empreses d'alt valor afegit.
Un espai de 172.000 m2 amb noves parcel·les i zones verdes
El Pla Parcial del Parc Tecnològic del Bages ocupa una superfície total de 172.000 m2, dels quals 47.000 s'han destinat a activitat econòmica, amb un sostre edificable de 67.000 m2. Actualment ja hi ha dues parcel·les en ús, amb els edificis Impuls i Eurecat -que sumen 14.000 m2 de sostre edificat-, així com una tercera de 2.000 m2 pendent de construcció.
Amb la finalització de la urbanització, hi haurà sis noves parcel·les disponibles, amb una superfície total de 39.000 m2. El sector inclou també una parcel·la d'equipaments de 8.398 m2, una àmplia zona verda de 73.000 m2 vinculada al Parc de l'Agulla i la Séquia, i un nou sistema viari de 7.000 m2 amb un aparcament públic de 16.000 m2.
Cooperació institucional per impulsar el territori
Durant la visita d'obres, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha remarcat que el Parc Tecnològic és un "sector estratègic per a la comarca que generarà riquesa al territori amb empreses d'alt valor afegit". Aloy ha destacat, a més, la importància de la gran zona verda prevista, que "reconnecta la ciutat amb el Parc de l'Agulla i la Séquia, un espai que preservem conjuntament els dos municipis en el marc del Consorci".
Per la seva banda, l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha subratllat que l'objectiu és "facilitar que les empreses que ja són a la comarca puguin créixer i mantenir-se aquí, generant riquesa i oportunitats". També ha remarcat que el tipus d'activitat prevista al parc "aporta un plus que la comarca necessita" i que la cooperació entre els dos ajuntaments és clau "per assolir tot allò que sigui positiu per al Bages".