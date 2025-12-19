El Consell Comarcal del Bages recepciona els beneficiaris dels ajuts InnoBages 2025

El Consell Comarcal del Bages ha recepcionat aquest dimecres els equips i l'alumnat beneficiaris dels ajuts InnoBages 2025 en una trobada amb estudiants, professorat i personal investigador universitari que consolida l'aposta de la comarca per vincular recerca, talent jove i teixit productiu industrial.
Una convocatòria amb doble línia de suport
La convocatòria InnoBages 2025, impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat un total de 20.400 euros repartits en dues línies diferenciades. D'una banda, la fase de projectes ha finançat cinc iniciatives amb una dotació de 1.500 euros cadascuna, amb un import global de 6.000 euros. De l'altra, la fase d'estudiants ha concedit sis ajuts individuals de 2.400 euros, amb una inversió total de 14.400 euros. En aquesta edició, els ajuts han beneficiat tres noies i tres nois.
Projectes amb impacte directe al territori
Els projectes seleccionats aborden reptes concrets del territori i es desenvolupen en col·laboració amb empreses del Bages. Amb Codelearn (Manresa), el projecte La Qui-Bot H2O treballa la programació de robots amb perspectiva feminista per fomentar vocacions STEAM, sota la direcció de la PDI Marta Tarrés i amb la participació de l'alumne Aran Roig.
Amb Aigües de Manresa, el projecte Intel·ligència Artificial per a control autònom i resilient de la xarxa d'aigua aplica models d'intel·ligència artificial i ciberseguretat al seguiment de dades hidràuliques. El projecte està liderat pel PDI Linus Manubens i compta amb l'alumnat Marta Espejo i Mohammed Hashem.
En l'àmbit de l'economia circular, amb Denso (Santpedor) i Desferres - Grup Vilà Vila, s'han impulsat dos projectes de biolixiviació per explorar la recuperació de metalls i or en residus electrònics. Els projectes estan coordinats pels PDI Toni Dorado i David Ribas, amb la participació de les alumnes Marta Botifoll i Alba Morral.
Finalment, amb Solestany, el projecte Millora de la Seguretat i Eficiència en la Producció d'Àrid i Pedra Ornamental a la pedrera Busquets de Sallent aporta millores en geologia aplicada, seguretat i prevenció, amb el PDI Lluís Sanmiquel i l'alumne Tomàs Lascurain.
Valoració institucional
La consellera comarcal Marta Viladés ha destacat que "InnoBages demostra que la recerca i la innovació tenen impacte quan s'arrelen al territori. Connectem empreses industrials, PDI i estudiants i hi afegim recursos perquè les idees es converteixin en resultats: talent local, reptes reals i transferència".
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha remarcat que "invertir en coneixement és invertir en futur. Amb InnoBages retenim talent, enfortim les empreses en l'àmbit de la indústria i projectem el Bages com una comarca que resol problemes amb tecnologia, sostenibilitat i mirada social".
Una eina estable de col·laboració
Amb aquesta edició, el Consell Comarcal del Bages consolida InnoBages com una eina estable de col·laboració publicoprivada que impulsa projectes aplicats, oportunitats formatives i transferència de coneixement cap al teixit productiu industrial, reforçant el posicionament de la comarca en l'àmbit de la innovació vinculada al territori.