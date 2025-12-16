El Bages suma el seu cinquè de Vi de Finca Qualificada amb el Singular Negre de Collbaix

El Celler Collbaix ha estat reconegut amb la qualificació de Vi de Finca Qualificada pel seu vi negre Singular de Collbaix 2018, en un acte oficial celebrat dilluns al vespre al Palau de Pedralbes. La distinció, impulsada per l'INCAVI i el Departament d'Agricultura de la Generalitat, situa aquest vi entre l'elit del panorama vitivinícola català i reforça el pes de la DO Pla de Bages, que ja suma cinc vins amb aquest màxim reconeixement.
Un acte institucional per posar en valor l'excel·lència vitivinícola
El Palau de Pedralbes va acollir l'acte de reconeixement dels nous Vins de Finca Qualificada, una cerimònia que té com a objectiu destacar projectes vitivinícoles singulars, fortament arrelats al territori i amb una trajectòria contrastada de qualitat. L'esdeveniment ha estat organitzat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
En aquest marc, el Celler Collbaix ha rebut la qualificació de Vi de Finca Qualificada pel seu Singular de Collbaix 2018, un vi negre elaborat exclusivament amb Cabernet Sauvignon. El reconeixement posa en valor tant el treball a la vinya com el procés d'elaboració i criança, elements clau per assolir aquesta distinció, considerada la més alta dins d'una Denominació d'Origen a Catalunya.
Singular de Collbaix, un vi vinculat al territori
El Singular de Collbaix 2018 ha estat criat durant 20 mesos en botes de roure francès i ha completat una criança mínima de 24 mesos en ampolla abans de la seva comercialització. Aquest procés llarg i acurat permet expressar amb precisió el caràcter de l'entorn i la identitat de les vinyes d'on prové.
Des del punt de vista organolèptic, el vi destaca per una intensa complexitat aromàtica, amb presència de fruita vermella i de bosc, notes dolces que recorden el caramel i el cacau, així com matisos balsàmics i minerals. En boca es presenta com un vi ampli i rodó, amb bona acidesa, tanins equilibrats i un final llarg i persistent, fet que li confereix un notable potencial d'evolució en els propers anys.
Què són els Vins de Finca Qualificada
La categoria de Vi de Finca Qualificada representa el màxim nivell de reconeixement dins d'una Denominació d'Origen catalana. Aquesta distinció s'atorga a vins procedents d'un entorn geogràfic molt delimitat, d'una extensió inferior a la d'un terme municipal, i que presenten característiques pròpies derivades del sòl, el microclima i la gestió vitivinícola.
Entre els requisits per obtenir aquesta qualificació hi ha una antiguitat mínima de 10 anys dins el registre de la DO corresponent, uns rendiments de producció a la vinya com a mínim un 15% inferiors als màxims permesos i una valoració destacada per part del comitè de tast. A més, el propietari de les vinyes ha de coincidir amb el del celler, l'elaboració s'ha de dur a terme a la mateixa finca o en un celler proper, i el projecte ha d'acreditar una trajectòria consolidada de prestigi i qualitat al mercat durant almenys una dècada.
Reforç del prestigi de la DO Pla de Bages
Amb aquest nou reconeixement, la DO Pla de Bages consolida el seu posicionament dins el mapa vitivinícola català. Actualment, el territori compta amb cinc Vins de Finca Qualificada: Arnau Oller i Especial Picapoll Negre, d'Heretat Oller del Mas; Abadal 3.9, del celler Abadal, i Singular Blanc i Singular Negre, del Celler Collbaix.