Èxit d'assistència al tast de formatges i vins del Parc Rural del Montserrat a la Bauma

Unes 25 persones han participat aquest dijous al tast d'iniciació de formatges i vins del Parc Rural del Montserrat, celebrat a l'església Sagrada Família de la Bauma, a Castellbell i el Vilar. L'activitat, gratuïta i amb totes les places exhaurides, ha permès descobrir la diversitat i la qualitat dels productes del territori a través d'un tast sensorial guiat per experts.
Tast sensorial amb productes del territori
L'esdeveniment, organitzat en el marc de la programació del Parc Rural del Montserrat i amb el suport de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, ha ofert als participants una introducció al món formatger i vinícola local. Els assistents han pogut conèixer les característiques dels formatges elaborats dins l'àmbit del Parc Rural i tastar vins representatius del territori.
Durant la sessió, els experts han explicat els processos d'elaboració, les singularitats de cada producte i la importància de la gestió sostenible que promou el Parc Rural del Montserrat. L'activitat també ha servit per posar en valor la feina dels productors locals i per apropar la ciutadania a la riquesa gastronòmica de l'entorn.
Un espai emblemàtic i un aforament complet
La trobada ha tingut lloc a l'església Sagrada Família de la Bauma, un espai icònic del municipi que ha acollit un ambient proper i participatiu. Les 25 places disponibles es van omplir ràpidament, mostrant l'interès creixent per aquest tipus de propostes que combinen gastronomia, territori i cultura.
Organització i suport
El taller ha estat impulsat pel Parc Rural del Montserrat, amb la col·laboració d'Amics de l'Església de la Bauma, l'IRTA, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i la Diputació de Barcelona.