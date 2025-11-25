Castellbell impulsa una instal·lació solar al camp de futbol per reduir consum i emissions

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar posarà en marxa en les pròximes setmanes les obres per instal·lar una planta fotovoltaica a la coberta de la graderia del camp de futbol municipal. Es tracta d'un projecte estratègic per avançar en la transició energètica i reforçar l'aposta del consistori per les energies renovables en un context d'emergència climàtica.
La iniciativa es finança a través d'una subvenció de 55.800 euros de la Diputació de Barcelona i preveu la instal·lació de 48 plaques solars, amb una potència de 30 kWn i una capacitat de producció anual superior als 48 MWh.
Estalvi energètic, ambiental i econòmic
Segons el consistori, el nou sistema d'autoconsum permetrà reduir de manera significativa la despesa elèctrica municipal i comportarà un estalvi ambiental destacat: es calcula que evitarà l'emissió de 13 tones de CO₂ cada any.
La planta solar funcionarà durant les hores de llum i subministrarà energia a diversos equipaments municipals situats en un radi de dos quilòmetres. Entre aquests, hi figuren l'edifici de l'Ajuntament, el Centre Cultural Joan Masats, el CAP, l'escola Jaume Balmes, l'escola bressol Colors, la zona esportiva, les piscines municipals i el Casino Borràs
Aquests espais es beneficiaran d'un consum més eficient i menys dependent de la xarxa elèctrica convencional.
Una aposta estratègica del govern municipal
Des del consistori assenyalen que el projecte forma part d'una línia de treball que vol incrementar la generació d'energia verda en l'àmbit local i reduir costos estructurals. L'equip de govern considera aquesta actuació com una de les seves prioritats en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica.