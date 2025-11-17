Castellbell i el Vilar encendrà el Nadal amb un mercat ampliat i un espectacle de llum des del Marqués

Castellbell i el Vilar donarà el tret de sortida al Nadal el diumenge 30 de novembre amb un mercat ampliat de 25 parades i una jornada plena d'activitats que culminarà amb l'encesa de l'arbre a la plaça Lluís Companys, amb la llum arribant simbòlicament des del Turó del Marqués.
El mercat obre el Nadal al municipi
Castellbell i el Vilar estrenarà la temporada festiva el diumenge 30 de novembre amb una nova edició del mercat de Nadal, que enguany creix fins a les 25 propostes d'artesania, decoració i alimentació. La plaça Lluís Companys, al Burés, es convertirà en el centre neuràlgic d'una jornada que mantindrà l'esperit tradicional i comunitari.
El moment més esperat arribarà al vespre amb l'encesa de l'arbre de Nadal. La llum hi arribarà des del Turó del Marqués, on un grup de l'associació esportiva i cultural Les Guineus iniciarà un recorregut fins a la plaça, aportant un component simbòlic i emotiu a l'acte.
Activitats per a tots els públics
El matí començarà amb una de les propostes més singulars de la jornada: les activitats de caçations, que compartiran protagonisme amb un taller de cuina. La programació matinal inclourà també l'actuació de Diosa Flamenco i música amb DJ fins al migdia, acompanyada d'una oferta gastronòmica variada amb food trucks.
A la tarda, l'ambient familiar continuarà amb tallers infantils i les actuacions dels geganters i dels bastoners de Castellbell i el Vilar. A mesura que es faci fosc, la Colla de Diables Resistents oferirà un espectacle de foc que precedirà l'encesa, posant el punt final a una jornada plena d'activitat i d'esperit nadalenc.