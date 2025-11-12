La Plaça de Nadal de Manresa estrena un tobogan gegant i la màgia de la Fada Belluerna

Del 28 de novembre al 6 de gener, Manresa viurà un Nadal més lluminós i participatiu. La Plaça de Nadal de Sant Domènec estrenarà una nova proposta plena de màgia, amb la presència de la Fada Belluerna -un personatge nascut al Gorg Blau-, un tobogan gegant, activitats familiars i una ampliació de la il·luminació nadalenca a nous punts de la ciutat. L'Ajuntament ha impulsat un projecte que vol reforçar el centre com a espai de trobada, dinamització i comerç durant les festes. El programa ha estat presentat aquest dimecres per la regidora de Cultura i Llengua i comerç, Tània Infante, la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez, i el president de la UBIC, Antoni Daura.
Una plaça amb més vida, llum i activitats
La Plaça de Nadal tornarà a ser un dels epicentres de les festes a Manresa, però aquest any amb més activitats i un disseny renovat -més nadalenc i més obert- que busca convertir Sant Domènec en un punt de trobada per a famílies i visitants.
La nova edició s'allargarà vuit dies més que l'any passat, fins al 6 de gener, i inclourà tallers, espectacles, jocs i una gran instal·lació lúdica que promet ser una de les estrelles de la programació: un tobogan gegant de 28 metres de llargada, 6 d'amplada i 5 d'alçada.
Els infants podran utilitzar-lo cada dia d'11 a 14 h i de 16 a 21 h, excepte els matins lectius. Compartirà protagonisme amb uns cavallets i amb diversos tallers creatius, com els de l'Antena Campi qui Jugui (del 28 de desembre al 4 de gener) o el taller de malabars de La Crica, programat pel 3 de gener al matí.
També hi haurà exhibicions de swing, a càrrec de Bon Hop de Swing, i dues parades amb activitats canviants, com la venda de productes de Comerç Just, tastos de vins i creps.
La Plaça de Nadal acollirà, a més, la instal·lació artística La llum d'acollida, de l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central, que es podrà veure a la plaça Fius i Palà. L'obra convida a reflexionar sobre el valor de l'ajuda mútua i la solidaritat, conceptes centrals en les festes.
La Fada Belluerna: la nova ambaixadora de la màgia nadalenca
La gran novetat d'aquest any serà la Fada Belluerna, un nou personatge creat per aportar màgia i identitat pròpia al Nadal manresà.
Segons la llegenda, Belluerna és una fada nascuda al Gorg Blau, que ha viatjat per tot el món a la recerca de la llum més pura. Després d'un llarg viatge, torna a casa seva, Manresa, atreta per la llum que desprenen els infants de la ciutat.
La fada tindrà la seva pròpia caseta al mig de la Plaça de Nadal, on els nens i nenes podran visitar-la, conèixer-la i fer-s'hi fotografies. La seva arribada oficial tindrà lloc divendres 28 de novembre, coincidint amb l'encesa dels llums de Nadal, i estarà acompanyada del seu amic, el follet Boet. Els personatges seran interpretats per Clara Ribot Segura i Xènia Martínez, alumnes del cicle formatiu d'arts escèniques de Manresa.
Entre l'1 i el 24 de desembre, la Fada Belluerna protagonitzarà l'encesa del calendari d'advent, que s'activarà cada tarda amb l'ajuda dels infants. També es deixarà veure al Campi qui Jugui, el 28 de desembre.
Un conte, una cançó i una història compartida
Abans de la seva arribada, una contacontes visitarà totes les escoles de Manresa per explicar la història de la Fada Belluerna i preparar els més petits per al seu desembarcament a la ciutat. Els nens i nenes d'entre 4 i 6 anys rebran un conte il·lustrat escrit i dibuixat per Joan Turu Sánchez, que relata els orígens del personatge i la seva missió com a cercadora de llum.
La fada també compta amb una cançó pròpia, escrita per Judith Pujol Colell i amb arranjaments de David Sisó Creus, tots dos vinculats al Conservatori Municipal de Música de Manresa. La peça es presentarà per primera vegada durant l'encesa de llums i la lletra es podrà trobar tant al conte com al programa oficial d'activitats, perquè els infants la puguin cantar amb ella.
Més llum i color que mai als carrers de Manresa
La ciutat estrenarà enguany una il·luminació nadalenca ampliada i reforçada, amb un pressupost de 150.000 euros, 50.000 més que el 2024. Entre les principals novetats hi ha quatre nous punts il·luminats: la Font de Neptú i el Casino, que lluiran amb perfils de llum; i, per primera vegada, la carretera de Cardona i la carretera de Vic, que s'il·luminaran completament fins a Prat de la Riba. Amb aquesta ampliació, l'Ajuntament completa l'eix central de la ciutat, totalment decorat amb motius nadalencs.
També s'han instal·lat tres grans arbres de Nadal de 12 metres d'alçada: un a la plaça Major, un altre a Sant Domènec i el tercer a la plaça Neus Català Pallejà.
Els elements decoratius d'altres punts, com la rotonda de Bonavista, s'han renovat per donar una imatge més moderna i cohesionada.
Fira de Sant Andreu: comerç, gastronomia i solidaritat
L'encesa dels llums de Nadal, el divendres 28 de novembre, marcarà també l'inici de la Fira de Sant Andreu, que omplirà el passeig Pere III fins al diumenge 30.
Les parades d'artesania i comerç local compartiran espai amb propostes gastronòmiques com el Tastandreu, un tast de tapes i vins que es farà divendres i dissabte. Les botigues treuran productes al carrer, i hi haurà activitats infantils per fomentar el comerç de proximitat.
La programació inclou visites teatralitzades a l'Hospital de Sant Andreu, cercaviles de gegants, una tómbola solidària per la Marató (diumenge, a la plaça Neus Català Pallejà) i diverses activitats culturals i lúdiques.
La Fira està organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l'Ajuntament de Manresa, que volen reforçar el caràcter comercial i festiu del centre històric.
Tradicions que tornen i noves propostes familiars
El cap de setmana del 13 i 14 de desembre, la Fira de Santa Llúcia tornarà a omplir la Baixada de la Seu i la plaça Major. Organitzada per Manresana d'Actius Turístics i Fires, oferirà productes tradicionals de Nadal i activitats com el tió gegant, que farà les delícies dels més petits.
El saló Campi qui Jugui, que enguany celebra 40 anys, recuperarà les activitats més exitoses de la seva trajectòria, reafirmant-se com un dels espais més estimats de les vacances nadalenques.
Per facilitar la conciliació familiar, es mantenen els serveis de canguratge de Nadal a UManresa i a la Ludoteca Ludugurus, així com els casals de Nadal a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, organitzats per Temps X Viure.
Una Cavalcada de Reis amb nova imatge i més màgia
La Cavalcada de Reis 2026 arribarà amb una renovació total, tant en escenografia com en disseny de carrosses i arranjaments musicals. L'Ajuntament ha duplicat el pressupost, passant de 75.000 a 150.000 euros, per reforçar-ne la qualitat artística i la participació ciutadana.
La direcció artística anirà a càrrec d'Enric Llort Alegre, professional amb més de tres dècades d'experiència en el món de l'espectacle, que treballarà amb creadors i entitats locals per donar una nova empenta a la desfilada més esperada de l'any.
Els cartells de les festes de Nadal, que inclouen la Plaça de Nadal, la Fira de Santa Llúcia i la Cavalcada, són obra de la dissenyadora Ariana Torras Monedero, que també ha signat el programa d'actes.
Un Nadal pensat per a tothom
El projecte d'aquest Nadal és fruit d'un procés participatiu ciutadà impulsat per l'Ajuntament de Manresa, que dona resposta a una moció de Fem Manresa, aprovada al ple del 23 de gener de 2025 amb el suport dels grups de govern de la ciutat.
L'objectiu és repensar la dinamització de la plaça Sant Domènec i dotar-la de més vida durant les festes, combinant activitat comercial, art, espectacle i valors comunitaris.