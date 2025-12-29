L'Ajuntament de Manresa comença a instal·lar els senyals de la nova ZBE

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat la instal·lació dels senyals de la nova zona de baixes emissions (ZBE), aprovada definitivament el ple d'aquest mes de desembre. La senyalització recorda que les restriccions d'accés a la zona afectada només són efectives en episodis de contaminació d'NO2 i que n'estan exempts els vehicles amb les etiquetes 0, ECO, B, C i altres vehicles autoritzats.
Una ZBE de mínims per complir amb la llei
Amb una extensió de 0,21 km2, la nova ZBE suposa només un 0,5% del total del municipi i un 2,7% de la superfície urbana. Afecta un 6,2% de la població (4.970 persones) i coincideix en gran part amb zones ja pacificades al Centre Històric. El contrast amb la proposta inicial és notable: aquella abastava 3,9 km2 i afectava fins al 84% dels residents.
Una futura ampliació a partir del 2030
La normativa catalana actual obliga que les ZBE abastin almenys el 25% de la superfície residencial. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja preveu una segona fase d'ampliació el 2030, que faria créixer la ZBE fins als 0,56 km2, cobrint així un 26% de la superfície residencial i afectant el 16,4% de la població. Tot i així, el percentatge seguiria sent inferior al 84% plantejat inicialment. La segona fase d'ampliació afectaria el centre comercial de la ciutat a la zona de carrer Guimerà i primer tram del Passeig, una zona que ja serà principalment per a vianants.
Pocs episodis de contaminació i absència de multes
La proposta de Manresa contempla que no hi hagi sancions ni limitacions d'accés als vehicles fins com a mínim el 2028. Fins i tot els vehicles sense etiqueta podran circular-hi amb normalitat, ja que la ZBE només s'activaria en casos d'alta contaminació. De fet, la ciutat manté nivells molt baixos de diòxid de nitrogen (NO2) i en els últims 15 anys no ha superat mai el llindar de 40 micrograms per metre cúbic.
Mantenir la ZBE inactiva però legalment aprovada permet a Manresa continuar accedint als fons estatals per al transport públic mentre que es manté el compromís amb la ciutadania de no aplicar mesures punitives injustificades.
Com saber si el meu vehicle té etiqueta?
La Direcció General de Trànsit (DGT) classifica els vehicles en funció de la seva eficiència energètica. N'hi ha quatre categories:
- Etiqueta 0 emissions (blava): Vehicles elèctrics i de pila d'hidrogen.
- Etiqueta ECO (blava i verda): Híbrids i híbrids endollables amb autonomia limitada.
- Etiqueta C (verda): Gasolina matriculats des de 2006 i dièsel des de 2014.
- Etiqueta B (groga): Gasolina des del 2000 i dièsel des del 2006.
Els vehicles sense etiqueta són els més antics (gasolina anteriors a l'any 2000 i dièsel anteriors al 2006) i serien els únics afectats en una hipotètica activació de la ZBE en un futur.